scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 5 नवंबर 2026 मेष राशिफल: रुटीन संवारें,  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 5 November 2026, Aries Horoscope Today: अनजानों से दूरी रखेंगे.  रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे.  रिश्तों में धैर्य रखेंगे.  करीबियों से भेंट होगी.  अपनों की खुशी बनाए रखें. 

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

कामकाज में पेशेवर नजरिया बनाए रखें.  कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दबाव बने रहने की आशंका हैं.  प्रबंधन और पेशेवरता पर जोर बनाए रखें.  कला कौशल को संवारें.  विविध कार्य वक्त पर पूरा कर लेने का प्रयास रखें.  वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें.  परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी.  लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं.  चर्चा में सजग रहें.  सहकर्मियों का समर्थन रहेगा.  सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी.  कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.  कार्य प्रबंधन संवारें.  सहजता बनाए रखें. 

नौकरी व्यवसाय- जोखिम के कार्य न करें.  भेंटवार्ता मे संकोच बना रहेगा.  कर्मठता पर बल बनाए रहें.  कार्यगति साधारण रहेगी.  सेवाक्षेत्र से जुड़े व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक सावधानी बढ़ाएं.  लापरवाही व अनदेखी में लाभ प्रभावित हो सकते हैं.  उधार से बचें.  खर्च पर नियंत्रण रखें.  महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशिवालों का करियर में ध्यान देने का समय है, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, जानें दैनिक राशिफल
आज चमकेगी किस्मत! नौकरी-कारोबार में मिलेगी तरक्की
मेष राशि वालों के आज प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, जानें कैसी रहेगी सेहत
आज चमकेगा भाग्य, करियर में मिलेगी तरक्की
मेष राशिवालों के परिवार से जुड़े कार्य पूरे होंगे, मन में नेगेटिव विचार ना पालें, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा.  अतिउत्साह न दिखाएं.  वार्ता सहजता बनाए रखें.  भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे.  जिद और अहंकार से बचेंगे.  अनजानों से दूरी रखेंगे.  रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे.  रिश्तों में धैर्य रखेंगे.  करीबियों से भेंट होगी.  अपनों की खुशी बनाए रखें. 

स्वास्थ्य मनोबल- मेहनत पर भरोसा रखेंगे.  रुटीन संवारें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें.  स्पष्टता बढ़ाएं. 

आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.  पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  तार्किकता बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Upay 5 November 2026: धन की प्राप्ति के लिए रमा एकादशी के दिन ये उपाय करें
    Advertisement