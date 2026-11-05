आज 5 नवंबर 2026 मेष राशिफल: रुटीन संवारें,  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा

कामकाज में पेशेवर नजरिया बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दबाव बने रहने की आशंका हैं. प्रबंधन और पेशेवरता पर जोर बनाए रखें. कला कौशल को संवारें. विविध कार्य वक्त पर पूरा कर लेने का प्रयास रखें. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारें. सहजता बनाए रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- जोखिम के कार्य न करें. भेंटवार्ता मे संकोच बना रहेगा. कर्मठता पर बल बनाए रहें. कार्यगति साधारण रहेगी. सेवाक्षेत्र से जुड़े व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक सावधानी बढ़ाएं. लापरवाही व अनदेखी में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. उधार से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. अतिउत्साह न दिखाएं. वार्ता सहजता बनाए रखें. भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- मेहनत पर भरोसा रखेंगे. रुटीन संवारें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं.

आज आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तार्किकता बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

---- समाप्त ----