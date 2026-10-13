Meen Tarot Rashifal 13 October 2026: सभी से तालमेल बढ़ाएं, हल्के लोगों की बातों से बचें

मीन

ऐट आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए अफवाहों से दूरी बनाए रखने और जल्दबाजी में कार्य न करने से बचने का संकेतक है. सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं. भ्रमपूर्ण बातों से दूरी बनाए रखें. आत्मविश्वास और तैयारी से आगे बढ़ेंगे. लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. रहनसहन प्रभावी बना रहेगा. उूर्जा उत्साह कार्यों को पूरा करेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. घरवालों का सहयोग बना रहेगा.

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भावनात्मक स्तर संतुलित रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रहें. सबसे मेलजोल और संपर्क बनाए रखें. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर भुनाएं. पद प्रतिष्ठा सामान्य बनी रहेगी. सहकारिका का भाव रखेंगे. अवसरों की प्राप्ति संभव है. आर्थिक पक्ष सहज रहेगा. सभी से तालमेल बढ़ाएं. हल्के लोगों की बातों से बचें. आलोचनात्मक न नजरिया न रखें.

स्वास्थ्य: व्यक्तिगत प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वातावरण में अनुकूलन रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में अतिसक्रियता से बचें. अधिकतर विषयों में सजगता का भाव बना रहेगा.

रिश्ते: करीबियों से भेंट होगी. निजी संबंधों में मिठास बनाए रखंे. स्वजनों से सामंजस्य रखें.

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