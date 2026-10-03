Meen Tarot Rashifal 3 October 2026: मिलकर कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, परिचितों का सहयोग बना रहेगा

मीन

टू आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरनें का दबाव बनाए रखने का संकेतक है. कार्याे में निरंतरता बनाए रखें. नियमित गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. सबके साथ मिलकर कार्य करने भाव रहेगा. आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र पर पकड़ मजबूत होगी. प्रबंध सामान्य बना रहेगा. कारोबारी संभावनाओं को बल मिलेगा. दायित्वों को पूरा करेंगे.

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विभिन्न कार्यों में सहजता बनाए रखें. जवाबदेही से कार्य करें. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. लोगों की अपेक्षाओं पर ध्यान देंगे. घर में उत्साहजनक वातावरण रहेगा. नीति नियमों की समझ बढ़ाएंगे. मिलकर कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. परिचितों का सहयोग बना रहेगा. संकीर्ण सोच से बचाव रखें.

स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति मिलीजुली रहेगी. रोग दोष बने रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी अवरोध बढ़ेंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामले सामान्य रहेंगे. व्यवसायिक स्तर सहज रहेंगे. लाभ पर फोकस रखें.

रिश्ते: करीबियों की बात ध्यान से सुनें. यादें साझा करें. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. दिखावा न करें.

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