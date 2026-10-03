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Makar Tarot Rashifal 3 October 2026: व्यवस्था का सम्मान करेंगे, दिखावे में आने से बचें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 3 October 2026: भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे. कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. विवादित विषयों में धैर्य दिखाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. दिखावे में आने से बचें. चर्चा संवाद में स्पष्टता से पक्ष रखें. कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश होगी.

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capricorn horoscope
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मकर
सेवन ऑफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए कार्यक्षेत्र में अपनी जगह बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे. रणनीतिक सफलता का स्तर अच्छा रहेगा. विपक्ष की सक्रियता का उचित जवाब देंगे. कला कौशल और प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उतावली दिखाने से बचें. जल्द भरोसा करने की आदत से बचें. घर में सहज माहौल रहेगा. मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे.

संतुलित प्रयास बनाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे. कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. विवादित विषयों में धैर्य दिखाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. दिखावे में आने से बचें. चर्चा संवाद में स्पष्टता से पक्ष रखें. कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश होगी. पेशेवर कार्यों पर फोकस बढ़ा रहेगा. जल्दबाजी में न आएं.

स्वास्थ्य: जांच नियमित बनाए रखें. स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती है. जरूरी सावधानी बरतें.

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आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी, स्पष्टता से अपनी बात रखें
अतिथि का आगमन बढ़ेगा, परंपरागत प्रयासों पर बल बना रहेगा
सहज गति से आगे बढ़ेंगे, संबंधों का सम्मान रखें
कारोबार में उधार से बचे, व्यक्तिगत खर्च बढ़ेगा
कारोबारी सफलता बनी रहेगी, प्रस्तावों की प्राप्ति होगी

आर्थिक स्थिति: आर्थिक असहजता बनी रह सकती हैं. उधार में लेनदेन न करें. ठगों से बचें.

रिश्ते: करीबियों पर भरोसा रखें. संबंधों को निभाने प्रयास रहेगा. अन्य की मदद का भाव रखें.

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