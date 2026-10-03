Tula Tarot Rashifal 3 October 2026: अपनों से वादा निभाएंगे, सभी से मेलजोल बढ़ाने का भाव रहेगा

तुला

पेज आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए करीबियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोग बढ़ाने वाला है. सबसे बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. कारोबारी प्रयासों में में सफल होंगे. प्रभाव से अपना पक्ष रख पाएंगे. योजनाओं को सभी से जाहिर करने से बचेंगे. आलस्य और ढिलाई न दिखाएं. उचित कदम उठाएंगे. अधिकारों की रक्षा की कोशिश बनाए रखेंगे. कार्यशैली में सुधार आएगा.

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भेंटवार्ता में प्रभाव बना रहेगा. कारोबार सकारात्मक रहेगा. अपनों से वादा निभाएंगे. सभी से मेलजोल बढ़ाने का भाव रहेगा. कारोबारी एवं मनोरंजक यात्राएं हो सकती हैं. समकक्षों का साथ समर्थन बना रहेगा. विभिन्न मोर्चों पर जीत पाएंगे. करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. सहकार और समता पर बल देंगे.

स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान बढ़ेगा. जीवन स्तर का संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य और व्यक्तित्व बल पाएगा.

आर्थिक स्थिति: उल्लेखनीय मामलों में दखल बढ़ाएंगे. सबके हितों का ख्याल रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे.

रिश्ते: घर में दोस्तों का आना होगा. सबको प्रसन्न रखेंगे. शुभ संदेश मिलेंगे. परिचितों की संख्या बढ़ेगी.

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