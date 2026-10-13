आज 13 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: नौकरी-व्यापार में आएगी तेजी, सेहत और खर्चों पर रखें ध्यान

स्वास्थ्य के प्रति सजगता का भाव बढ़ाएं. खानपान एवं व्यक्तित्व पर ध्यान दें. शारीरिक संकेतों को अनदेखा न करें. घर में आनंद के क्षण बनेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग मिलेगा. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखें. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएं. अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. कार्य व्यापार में तेजी आएगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर पर फोकस बढ़़ाएंगे. व्यापार में सामंजस्य बढ़ाएंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. सहज संकोच बना रहेगा. अनुशासन बनाए रखें.

धन संपत्ति- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. तैयारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. स्पष्टता रखें. तोलमोल कर बात रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अनजान से सजग रहेंगे. धोखे की आशंका है.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों की सलाह से आगे बढ़ें. अपनों की बातों को अनदेखा न करें. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. धैर्य बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. रिश्तों को संवारें. संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- गोपनीयता पर बल बनाए रहें. भावुकता से बचें. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. सात्विक रहें.

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आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. सहनशील रहें.



शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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