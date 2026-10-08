आज 8 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: सावधानी बरतें,  व्यक्तित्व पर ध्यान दें

कामकाज में सावधानी बढ़ाएं. लेनदेन में लापरवाही बरतने से बचें. तार्किकता पर फोकस रखें. मेहनत से परिणाम संवरेंगे. समय सीमा में कार्य करेंगे. पेशेवर स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में जगह बनाए रखेंगे. विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएगें. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार से बचें. बहकावे में न आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- उधार की सौदेबाजी से बचें. कामकाजी परिणाम साधारण रहेंगे. नौकरी में अनुकूलता बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी. सहकर्मियों में सामंजस्य बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. निवेश के प्रति सजग रहेंगे. व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी. सेवा व्यवसाय में अधिक प्रभाावी रहेंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों की बात पर ध्यान दें. संबंधों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में सतर्कता रखें. आवेश में नहीं आएं. प्रेम में भरोसा बनाए रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्र संबंध सहज रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखें. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. सहजता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान साधारण रहेगा. स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा. अनुशासन बनाए रखें. रीति नीति पर जोर दें. मौसमी सावधानी बरतें. व्यक्तित्व पर ध्यान दें.

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें. सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पीली वस्तुएं दान करें. व्यवस्था बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : पीला

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