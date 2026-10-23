आज 23 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: खुशियों को साझा करेंगे, रिश्तों में भरोसा बढ़ाएं

मानसिक ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. विविध प्रयासों पर फोकस बना रहेगा. तथ्यात्मक विषयों पर अधिक ध्यान देंगे. सतर्कता से काम लेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडें़ेगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ बढ़त पाएगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सकारात्मक स्थित रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी. प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक स्तर सकारात्मक रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. वित्तीय विषयों पर फोकस बढाए रखेंगे. बचत संवार पाएगी. मित्रवर्ग प्रभावशाली रहेगा. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में तेेजी लाएंगे. रिश्तोां में पहल से बचेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. निजी संबंध मजबूत बने रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल बल पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि विवेक से कार्य आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

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आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. सहयोग बढ़ाए रखें.

शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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