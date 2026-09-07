रणबीर, रणवीर को नहीं जानते अन्नू कपूर! बोले- रोते हुए आएंगे तो भी नहीं पहचान पाऊंगा

अपने बेबाक बयानों के कारण से चर्चा में रहने वाले अभिनेता अन्नू कपूर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. अन्नू कपूर ने कहा कि वह रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा को नहीं जानते है.

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एक पॉडकास्ट में जब उनसे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वह इन एक्टर्स को पर्सनली नहीं जानते हैं. उन्होंने कहा 'ना शक्ल से जानता हूं, ना पर्सनली जानता हूं. अगर वह रोने सामने आएंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा. वह कौन हैं मुझे मालूम भी नहीं हैं.

अन्नू कपूर ने कहा कि वह रणबीर कपूर को इसलिए जानते हैं क्योंकि वह ऋषि कपूर के बेटे हैं. बाकी एक्टर्स के काम को ज्यादा नहीं देखा है. उन्होंने कहा कि रणबीर तो ऋषि कपूर का लड़का हैं ना इसलिए मैं जानता हूं. और बाकी... मैंने उनका काम देखा कभी नहीं हैं. तो कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं. मुझे क्या पता कि क्या बात करते हैं.'

बड़े कलाकारों के आलोचकों को करारा जवाब दिया

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इस बातचीत के दौरान अन्नू कपूर ने नसीरुद्दीन शाह का अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के एक्टिंग स्किल पर की गई कमेंट्स का भी जिक्र किया. उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के बारे में कहा 'जब भी बोलोगे, नकारात्मक ही बोलोगे, इस देश में तुम्हे भी अहम बोलने वाले बहुत लोग हैं, कि तुम अहम एक्टर हो. उनके दृष्टिकोण से सत्य कुछ नहीं हो जाता. जनता ने तो उनको (अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ) को सुपरस्टार बनाया है. वह इन सक्सेसफुल स्टार के बारे में ही क्यों बोलते हैं.'



अन्नू कपूर ने चार दशक से ज्यादा समय में कई यादगार किरदार निभाए हैं. अगर वर्कफ्रंट की बात करे तो वह फिल्म उत्तर दा पुत्तर में मुख्य भूमिका में थे, जो जुलाई 2026 में रिलीज हुई थी.

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