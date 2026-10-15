Singh Tarot Rashifal 15 October 2026: अव्यवस्था की आदत से बचें, रोग उभर सकते हैं

सिंह

नाइन आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए मानसिक उलझनों पर नियंत्रण बनाए रखने की सलाह लेकर आया है. वक्त के साथ तालमेल बिठाने पर जोर दें. सहजता से कार्य करते रहें. जल्दी में कोई कार्य करने से बचें. प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें. तात्कालिक लाभ की सोच से बचें. कार्यों में सक्रियता बनाए रखें. परिस्थितियांे पर पकड़ बनाए रखने का प्रयास करें.

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घर वालों से जुड़ाव रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. हड़बड़ी में निर्णय न लें. कामकाज में गरिमा गोपनीयता का ख्याल रखें. रुटीन पर जोर होगा. अधिकारियों की बात का पालन बनाए रखेंगे. तर्क बहस में नहीं पड़ें. कार्यों में अनिश्चितता बनी रह सकती है. दिनचर्या संतुलित बनाए रखेंगे. अच्छे समय की इंतजार कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी. अव्यवस्था की आदत से बचें. रोग उभर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कार्यक्षेत्र का वातावरण साधारण रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखें. प्रबंध बढ़ाएं.

रिश्ते: घर वालों को साथ लेकर चलें. भावुकता में निर्णय लेने से बचें. वादा न करें.

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