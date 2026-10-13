आज 13 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: आज का दिन शानदार रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी

पराक्रम से परिणाम बेहतर बनाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. बंधुजनों से करीबी रहेगी. साहस बढ़ा हुआ रहेगा. पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. पेशेवर साथियों का सहयोग बढे़गा. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता का संचार रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में बेहतर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में पराक्रम दिखाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. कार्य विस्तार के मौके बढ़ेंगे. संपर्क संवाद पर जोर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बढ़े रहेंगे. वित्तीय प्रयास गति लेंगे. लेनदेन में प्रभाविता दिखाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. चहुंओर तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे. सूचनाओं को साझा करेंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. मित्र साथ निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. पहल बनाए रखें.



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शुभ अंक : 1, 4, 7 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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