आज 9 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे

घर परिवार में इच्छित वातावरण रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. कार्य व्यापार में अनुकूलन बना रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में तेजी रखेंगे. अपनों के साथ शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. मूल्यवान वस्तु प्राप्त होगी. परिजन सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. घर में सुख शांति रहेगी. जीवन स्तर में सुधार होगा. अतिथि आगमन बना रह सकता है.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - करियर व्यापार में प्रतिक्रिया में धैर्य बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न व्यापार पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - धनधान्य के संग्रह पर बल होगा. अवसरों का लाभ लेंगे. योजना से आगे बढ़ेंगे. बैंकिंग कार्यं में तेजी रखेंगे. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक मजबूत रहेगी.

प्रेम मैत्री - प्रियजनों के साथ सुख से समय बिताएंगे. विभिन्न कार्य को आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों में जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सपरिवार आनंद से रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल - व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे.

Advertisement

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. संकल्प रखें.



शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : चमकीला श्वेत

---- समाप्त ----