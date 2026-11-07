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बाड़मेर में शिकारियों की क्रूरता! 2 हिरणों को मारकर शव पेड़ से उल्टा लटकाया

राजस्थान के बाड़मेर में शिकारियों की बेरहमी का मामला सामने आया है. धनाऊ थाना क्षेत्र में संदिग्ध शिकारियों ने कथित तौर पर दो हिरणों को मार डाला. एक हिरण के शव के पैर बांधकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया. ग्रामीणों को मवेशियों के परेशान होने से शिकार की भनक लगी, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

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आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण. (File Photo: ITG)
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण. (File Photo: ITG)

राजस्थान के बाड़मेर जिले में कथित तौर पर शिकारियों ने दो हिरणों को मार डाला. जिसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना शुक्रवार रात धनऊ थाना क्षेत्र के नेहरों की नदी और बिसरनिया गांवों के पास हुई.

ग्रामीणों के अनुसार संदिग्ध शिकारियों ने दो हिरणों को मार डाला और एक हिरण के शव के पैर बांधकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया. बताया जा रहा है कि संदिग्ध एक तीसरे हिरण का पीछा करते हुए कंवराराम चौधरी के पशुबाड़े के पास पहुंच गए.

ग्रामीणों का आरोप है कि शिकारी हिरणों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पत्थरों से भरे लोहे के डिब्बे का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे आवाज पैदा हो रही थी. इस शोर से बाड़े में मौजूद मवेशी परेशान हो गए, जिससे ग्रामीणों को भनक लग गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. इसके बाद संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए.

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आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे ग्रामीण
घटना के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी व वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम, धनऊ पुलिस के जवान और चोहटन सर्कल ऑफिसर जेठाराम मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

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अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की भी कोशिश की. ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

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