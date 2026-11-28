मिथुन

ऐस आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से कार्य करने और आर्थिक सबलता को बढ़ावा देने वाला है. महत्वपूर्ण फैसले लेने में सहज होंगे. योजनाओं पर अमल बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र पर पकड़ मजबूत बनी रहेगी. प्रबंधन बेहतर रहेगा. कारोबारी संभावनाओं को बल मिलेगा. दायित्वों का निर्वहन करेंगे. विभिन्न कार्यों में जवाबदेही पर बनाए रखेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

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नीति नियम का पालन करेंगे. सहयोगी मददगार बने रहेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. घर में उत्साहजनक वातावरण रहेगा. नीति नियमों की समझ बढ़ाएंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे.नवीन तौर तरीकों से कार्य आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ बना रहेगा. परिवार में नवकार्यों की रूपरेखा बनेगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक दोषों में कमी आएगी. स्वास्थ्य अवरोध हटेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: लाभ बेहतर बने रहेंगे. व्यवसायिक विषयों में समर्थन पाएंगे. बचत बढ़त पाएगी.

रिश्ते: करीबियों से सुख साझा करेंगे. अपनों के हित संवारेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

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