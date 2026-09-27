Mithun Tarot Rashifal 27 September 2026: संपर्क बढ़ाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे

मिथुन

पेज आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए पेशेवर प्रयासों को बेहतर बनाए रखने में मददगार है. कामकाजी पूंजी की व्यवस्था में सफल रहेंगे. आर्थिक सफलता का प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. बड़ों के दबाव में नहीं आएंगे. विविध प्रयासों में सहजता बनाए रखें. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. लोगों की बातों को गंभीरता से लेंगे. अफवाहों में नहीं आएंगे. विविध विषयों में उत्साह रहेगा.

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कारोबार में लापरवाही ढिलाई नहीं दिखाएंगे. सहयोगियों का समर्थन रहेगा. प्रबंध में बेहतर रहेंगे. कर्तव्यपालन बनाए रखें. लेनदेेन में सजगता बनाए रखें. प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएंगे. व्यक्तिगत मामलों में साहस बढ़ेगा. कार्य वक्त पर पूरा करने का प्रयास रखेंगे. विपक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे. भावुकता में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान देंगे. मौसमी सावधानी को बढ़ाएंगे. सेहत से समझौता नहीं करेंगे.

आर्थिक स्थिति: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. समय पर कार्य करेंगे. विभिन्न मामले संतुलित रहेंगे.

रिश्ते: अपनों से संपर्क बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. घर के मामलों में सरलता से आगे बढ़ेंगे.

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