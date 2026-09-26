Mithun Tarot Rashifal 26 September 2026: रिश्तों का सम्मान करेंगे, अपनों पर नजर रखेंगे

मिथुन

क्वीन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए औरों से संपर्क संवाद में सकारात्मकता बनाए रखने में सहयोगी है. विरोधियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देंगे. उपलब्धियों को बढ़ाने में आगे होंगे. लोगों पर प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे. पेशेवर विषयों में रणनीतिक कदम उठाएंगे. कला कौशल से सभी को प्रभावित करेंगे. लेनदेन में सहजता रहेगी. दोस्तों का साथ बना रहेगा.

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साख में वृद्धि बनी रहेगी. विविध प्रयास बल पाएंगे. अनुभवियों से बनाकर चलेंगे. कामकाज में संतुलित प्रदर्शन रहेगा. विभिन्न अवसर का लाभ उठाएंगे. आर्थिक स्थिति औसत रहेगी. कारोबारी मामलों में संतुलन बढ़ाएंगे. आवश्यक मामले पक्ष में रहेंगे. जल्दबाजी से बचें. जिम्मेदारियों में सहजतता बनाए रखेंगे. सजगता समर्पण से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. खानपान में लापरवाही से बचेंगे. सक्रियता बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में सहज होंगें लक्ष्य साधेंगे. उत्साह से कदम बढ़ाएंगे. नियंत्रण बढ़ेगा.

रिश्ते: दोस्तों का समर्थन बना रहेगा. रिश्तों का सम्मान करेंगे. अपनों पर नजर रखेंगे.

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