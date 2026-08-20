Mithun Tarot Rashifal 20 August 2026: फोकस बढ़ाएं, खानपान में सजग रहें

मिथुन

फाइव आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए अचानक आए बदलावों के साथ सामंजस्य बनाए रखने पर जोर देने वाला है. चुनौतियों सामना करेंगे. अवरोधों को दूर करने का प्रयास बना रहेगा. योजनाओं को गति दंेगे. करीबी लोगों की भावनाओं की अनदेखी करने से बचेंगे. रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं. रणनीतिक प्रयासों में गति बनाए रहेंगे. अधिकारों की रक्षा पर बल दें.

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जरूरी सूचनाए मिलेंगी. कारोबारी जानकारी जुटाएंगे. अपना पक्ष मजबूती से रखें. रहन सहन साधारण रहेगा. वाणिज्यिक प्रयासों में सहयोग समर्थन से लक्ष्य साधेंगे. करीबियों की भावनाओं का आदर करें.यात्रा हो सकती है. संबंधों मेंऊर्जाऔर उत्साह बनाए रहें. सफलता का प्रतिशत मध्यम रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन से कार्य करें.

स्वास्थ्य: असहजताएं बनी रह सकती हैं. व्यक्तित्व पर फोकस बढ़ाएं. खानपान में सजग रहें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक रुटीन बनाए रहें. व्यर्थ चर्चा से बचें. वाणिज्यिक मामलों में रुचि रखें.

रिश्ते: सबको जोड़े रखें. व्यक्तिगत विषयों में विश्वास से काम लें. दोस्ती को बढ़ावा दें.

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