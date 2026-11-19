मिथुन

द चैरियट

आज का दिन आप के लिए अपनों के विश्वास पर खरे उतरने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में सहयोगी है. अन्य लोगों की अधिक परवाह नहीं करेंगे. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व व योजना के संचालन में सफल रहेंगे. कारोबार में गति बनाए रखेंगे. प्रबंध विषयों में रुचि बढ़ेगी. अधिकार बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएंगे. अपना पक्ष मजबूती से बनाए रखेंगे.

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व्यसायिक मामले इच्छित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज रहेगी. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. सहकारिता से कार्य करेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचें. लंबी अवधि के कार्यों में निरंतरता रखेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. सहयोगियों की मदद बनी रहेगी. अनुशासन पर जोर रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक अवरोध दूर होंगे. खान-पान पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति: प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. समझौतों को आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ पाएंगे.

रिश्ते: संबंधो में सहज रहेंगे. रिश्तों को मजबूती देंगे. औरों के प्रस्तावों का सम्मान करें.

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