Mithun Tarot Rashifal 11 November 2026: अपरिचित लोगों से दूरी बनाए रखें, चर्चा में गंभीर बने रहें

मिथुन

थ्री आफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए असहज स्थिति में धैर्य से आगे बढ़ने की सलाह लाया है. लोगों से जरूरी बातें कहने में संकोच का अनुभव करेंगे. अनावश्यक अवरोधों से दबाव बना रह सकता है. लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहें. व्यर्थ सूचनाओं के प्रभाव में आने से बचें. विपक्षियों पर नजर बनाए रखें. तात्कालिक विषयों पर ध्यान बढ़ाएं. अन्य के सामने खुलकर आने से बचेंगे.

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लापरवाही व अनदेखी में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करें. सफलता का प्रतिशत साधारण रहेगा. सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा. अपरिचित लोगों से दूरी बनाए रखें. चर्चा में गंभीर बने रहें. जरूरी प्रशिक्षण से जुड़ें. पहल एवं पराक्रम प्रदर्शन में उतावले न हों. सकारात्मक लोगों का साथ बनाए रखें.

स्वास्थ्य: मौसम से जुड़ी सावधानी बढ़ाएं. खानपान का ध्यान रखें. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

आर्थिक स्थिति: आवश्यक विषयों में सतर्कता बढ़ाएं. अनुभव से काम निकालें. व्यर्थ वार्ता से बचें.

रिश्ते: भावनात्मक दबाव बना रहेगा. घर के मामलों को संतुलित रखें. विरोधियों व धर्तों से बचें.

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