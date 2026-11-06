Mithun Tarot Rashifal 6 November 2026: हल्का भोजन लें,  स्वास्थ्य जांच नियमित रखें

मिथुन

फोर आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए सकारात्मकता बढ़ाए रखने और भावनात्मक उलझाव से बचने की सलाह लाया है. उत्साह को बनाए रखें. नकारात्मक सोच के लोगों की संगति से बचें. सक्रिय और उत्साही बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएं. भावनात्मक रूप से सहजता बनाए रहें. अन्य व्यक्ति से प्रभावित होने बचें. मेलजोल में पहल पराक्रम बढ़ाएं. रुटीन पर ध्यान दें.

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तैयारी व प्रशिक्षण पर बल दें. कला कौशल पर भरोसा बढ़ाएं. हल्की बातों के प्रति संवेदनशील होने से बचें. निजी संबंधों का लाभ उठाएं. आसपास के वातावरण पर फोसस बढ़ाएं. अपनों पर भरोसा बनाए रहें. परिजन मददगार होंगे. व्यक्तिगत सूझबूझ पर जोर दें. करियर कारोबार के मामलों को संवारें. लक्ष्य के प्रयास बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व पर बल दें. खानपान में हल्का भोजन लें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

आर्थिक स्थिति :योग्यता से कार्य साधें. अनावश्यक मामलों से ध्यान हटाएं. प्रबंध बनाए रखें.

रिश्ते: भावुकता से बचें. घर के लोगों से तालमेल बनाएं. रिश्तों में उत्साह बनाए रहें.

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