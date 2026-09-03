Mithun Tarot Rashifal 3 September 2026: लाभ बेहतर रहेगा, आय के स्त्रोत बने रहेंगे

कर्क

द फूल

आज का दिन आप के लिए बेखौफ आगे बढ़ने का संकेतक है. आसपास के वातावरण को अनुकूल बनाए रखेंगे. उत्साह से महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे. परिचितों की बातों को अनदेखा न करें. कार्यक्षेत्र में उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों मे सुधार आएगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. नया करने का भाव बना रहेगा.

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लोगों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा. शुभ सूचनाओं में बढ़त रहेगी. उपलब्ध अवसरों को पहचानेंगे. अनोखे ढंग से कार्य करने पर जोर होगा. सभी क्षेत्रों में साहस दिखाएंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव को बल मिलेगा. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

स्वास्थ्य: सेहत के मामले संवार पाएंगे. दिनचर्या में सहजता रहेगी. सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. अवरोध दूर होंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय कार्य पक्ष में बनेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. आय के स्त्रोत बने रहेंगे. अतिजोखिम से बचें.

रिश्ते: घर वालों से मिलकर चलेंगे. संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. सबसे सामंजस्य से बढ़ाएंगे.

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