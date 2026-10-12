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आज 12 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: नजदीकियां बढ़ेंगी, संबंधियों का भरोसा जीतेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 12 October 2026, Gemini Horoscope Today: मामलों मं सजगता रहेगी.  संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे.  व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.  विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे.  आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

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gemini horoscope
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व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ा रहेगा.  महत्वपूर्ण विषयों में रुचि बढ़ेगी.  अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे.  प्रभाव में वृद्धि होगी.  संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.  मित्रवर्ग अच्छा करेगा.  जीत पर जोर रखेंगे.  जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है.  बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे.  नीति नियमों का पालन करेंगे.  करीबियों के साथ मिलेगा.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.  लाभ के अवसर बने रहेंगे.  अपनों के साथ प्रेम स्नेह बढ़ाने सफल रहेंगे.  मित्रगण सहयोग बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारी प्रभावित होंगे.  कामकाज सुधार पर बना रहेगा.  लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.  पेशेवर तथ्यों पर जोर देंगे.  कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देने का भाव रहेगा.  लक्ष्य लंबित न रखें. 

धन संपत्ति- लेनदेन में शीघ्रता दिखाएंगे.  महत्वपूर्ण कार्यों  को गति देंगे.  विविध मामले पक्ष में रहेंगे.  योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे.  वित्तीय समझ व स्पष्टता बढे़गी.  बैंकिंग कार्यों  में सकारात्मकता रहेगी.  पहल रखेंगे. 

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प्रेम मैत्री- मैत्री संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे.  आपसी विश्वास में वृद्धि होगी.  भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे.  रिश्ते सुखकर रहेंगे.  व्यवहार बेहतर बना रहेगा.  खुशी बढ़ाएंगे.  संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.  अनुभवियों की सलाह रखेंगे.  प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.  संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक मामलों मं सजगता रहेगी.  संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे.  व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.  विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे.  आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.  सीख सलाह बढ़ाएंगे. 

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आज का उपाय: देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें.  व्रत संकल्प बनाए रखें.  भेंट मुलाकात बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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