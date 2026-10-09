आज 9 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: अहंकार से बचकर चलें, बड़ों और परिजनों की सलाह आएगी काम

घरवालों से करीबी बढ़ाने की सोच रहेगी. व्यक्तिगत मामले अपेक्षित गति पाएंगे. पेशेवर एवं प्रबंधन के मामलों में सामंजस्यता रखेंगे. रुटीन कार्यों को पूरा करेंगे. करियर में अवसर बढ़ेंगे. उपयोग की वस्तुओं में रुचि बढ़ाएंगे. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर फोकस रह सकता है. सहजता से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ाएं. घरेलु मामलों में सजगता से आगे बढ़ें.

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नौकरी व्यवसाय - उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यवस्था प्रबंधन पर ध्यान दें. अहंकार से बचें. योजना बनाकर कार्य करें. व्यापार में शुभता रहेगी.

धन संपत्ति - आर्थिक गतिविधियों को संतुलित बनाए रखें. सुविधा संसाधनों में निवेश बढ़ाएं. बजट का ध्यान रखें. भवन वाहन के मामले गति लेंगे. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे.

प्रेम मैत्री - अपनों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों पर ध्यान देंगे. प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे. निजी मामलों में ध्यान बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सलाह पर ध्यान दें. प्रेम और स्नेह बना रहेगा. संवाद पर जोर रखें.

स्वास्थ्य मनोबल - प्रतिभा प्रदर्शन संवरेगा. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. पारिवारिक गतिविधियां बढ़ेंगी. भव्यता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सजगता बढ़ाएं.

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. बड़प्पन बनाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग : हल्का नीला

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