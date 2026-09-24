scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 24 September 2026 (करियर राशिफल): वृष राशि वालों का उत्साह बना रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 24 September 2026 (करियर राशिफल): कामकाज में उचित परिणाम प्राप्त होंगे . विभिन्न कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी. व्यापार में उछाल आएगा . शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े कार्य गति पाएंगे.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष
कामकाज में उम्मीद के अनुरूप शानदार प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. उद्योग-व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे, जिससे इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा . करियर-कारोबार में सक्रियता आएगी. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. 

वृष
 प्रबंधन के प्रयास उछाल पर रहेंगे.  कामकाजी विषय पूरी तरह अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाते हुए सबका सहयोग पाएंगे. कारोबार में अपना प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा. शासकीय विषय गति लेंगे. कारोबारी मामलों में उत्साह बना रहेगा. 

मिथुन
 कामकाज में उचित परिणाम प्राप्त होंगे . विभिन्न कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी. व्यापार में उछाल आएगा . शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े कार्य गति पाएंगे. कारोबारी राह मजबूत बनी रहेगी, जिससे कार्यगति तेज होगी. पेशेवरों का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Kal Ka Rashifal
चमक उठेगी 6 राशियों की किस्मत, बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन?
मीन राशि वाले तालमेल बनाकर चलें, जानें अन्य राशियों का हाल
कर्क राशि वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें, जानें अन्य राशियों का हाल
मेष से लेकर मीन राश‍ि के ल‍िए कैसा रहेगा आज का द‍िन, जान‍िए सबका भाग्यफल
chandra gochar 2026
आज कुंभ राशि में एक्टिव होंगे चंद्रमा! 4 राशियों को होगा आर्थिक लाभ

कर्क
कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में कोई समझौता न करें. 'स्मार्ट डिले' की नीति अपनाएं . पेशेवरता व निरंतरता बनाए रखें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. लोभ-प्रलोभन में आकर चूक करने से बचें. 

सिंह
 व्यापार प्रबंधन को नया बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से गति देंगे. टीम से सामंजस्य बनाए रखकर विविध मामलों में बेहतरीन परिणाम बनाएंगे. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. 

Advertisement

कन्या
कामकाजी मामले सामान्य गति से चलेंगे. पेशेवरों के साथ मिलकर कार्य करें. अधिकारियों की बातों पर विशेष ध्यान दें. मेहनत से विभिन्न कार्यों को साधेंगे . निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. कार्य-व्यापार में व्यवस्थित प्रयास और पेशेवर रूटीन बनाए रखें. 

तुला
 कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पूरी तरह निसंकोच और प्रभावी रहेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा तथा कला कौशल में निखार आएगा. कामकाज में शुभता बढ़ेगी, सबका भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों की सलाह से साख-सम्मान को और मजबूत करेंगे. 

वृश्चिक
 वरिष्ठों से संपर्क और बेहतर संवाद बढ़ाएंगे, जिससे करियर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं और नेतृत्व के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखते हुए भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. 

धनु
 वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी आएगी. विभिन्न कार्यों को उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं के संचालन में पूरी सफलता मिलेगी. पेशेवर साहस और पराक्रम के बल पर उच्च प्रदर्शन करेंगे . कार्यविस्तार के प्रयास सफल होंगे. 

मकर
 कामकाजी योजनाओं पर पूरा फोकस रहेगा, जिससे साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक मामले पूरी तरह आपके पक्ष में बनेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर-कारोबार में तेज गति देखने को मिलेगी. 

कुंभ
कार्यक्षेत्र में सफलता का ग्राफ ऊपर उठेगा और पद-प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न मामलों में तेजी आएगी. नई योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साख और सम्मान पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे करियर और कारोबार में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. 

Advertisement

मीन
 व्यावसायिक गतिविधियां रूटीन के अनुसार चलती रहेंगी. विभिन्न कार्यों में धैर्य से काम लें. नियमों का पूरा पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन पर जोर बनाए रखें. कार्यविस्तार के मामले योजनानुसार आगे बढ़ाएं और बजट का विशेष ध्यान रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Love Rashifal 24 September 2026: मीन राशि वाले तालमेल बनाकर चलें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 24 सितंबर 2026: कर्क राशि वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 सितंबर 2026: आज 24 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    'भारत-पाक का झगड़ा सुलझाने में इंटरनेशनल सिस्टम फेल...' UNGA के बीच मार्को रुबियो का बड़ा दावा |
    आज 24 सितंबर 2026 मीन राशिफल: व्यक्तित्व संवार पर जोर बनाए रखेंगे, पेशेवर चर्चाओं में भाग लें |
    आज 24 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: विभिन्न मामलों में तेजी आएगी, व्यवहार में मधुरता रहेगी |
    आज 24 सितंबर 2026 मकर राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी, सहयोग पाएंगे |
    आज 24 सितंबर 2026 धनु राशिफल: मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी, करें इस रंग का उपयोग |
    आज 24 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे, स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं |
    आज 24 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी, प्रियजनों से भेंट होगी
    Advertisement