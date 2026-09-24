Career Rashifal 24 September 2026 (करियर राशिफल): वृष राशि वालों का उत्साह बना रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष

कामकाज में उम्मीद के अनुरूप शानदार प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. उद्योग-व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे, जिससे इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा . करियर-कारोबार में सक्रियता आएगी. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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वृष

प्रबंधन के प्रयास उछाल पर रहेंगे. कामकाजी विषय पूरी तरह अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाते हुए सबका सहयोग पाएंगे. कारोबार में अपना प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा. शासकीय विषय गति लेंगे. कारोबारी मामलों में उत्साह बना रहेगा.

मिथुन

कामकाज में उचित परिणाम प्राप्त होंगे . विभिन्न कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी. व्यापार में उछाल आएगा . शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े कार्य गति पाएंगे. कारोबारी राह मजबूत बनी रहेगी, जिससे कार्यगति तेज होगी. पेशेवरों का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा.

कर्क

कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में कोई समझौता न करें. 'स्मार्ट डिले' की नीति अपनाएं . पेशेवरता व निरंतरता बनाए रखें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. लोभ-प्रलोभन में आकर चूक करने से बचें.

सिंह

व्यापार प्रबंधन को नया बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से गति देंगे. टीम से सामंजस्य बनाए रखकर विविध मामलों में बेहतरीन परिणाम बनाएंगे. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी.

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कन्या

कामकाजी मामले सामान्य गति से चलेंगे. पेशेवरों के साथ मिलकर कार्य करें. अधिकारियों की बातों पर विशेष ध्यान दें. मेहनत से विभिन्न कार्यों को साधेंगे . निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. कार्य-व्यापार में व्यवस्थित प्रयास और पेशेवर रूटीन बनाए रखें.

तुला

कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पूरी तरह निसंकोच और प्रभावी रहेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा तथा कला कौशल में निखार आएगा. कामकाज में शुभता बढ़ेगी, सबका भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों की सलाह से साख-सम्मान को और मजबूत करेंगे.

वृश्चिक

वरिष्ठों से संपर्क और बेहतर संवाद बढ़ाएंगे, जिससे करियर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं और नेतृत्व के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखते हुए भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे.

धनु

वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी आएगी. विभिन्न कार्यों को उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं के संचालन में पूरी सफलता मिलेगी. पेशेवर साहस और पराक्रम के बल पर उच्च प्रदर्शन करेंगे . कार्यविस्तार के प्रयास सफल होंगे.

मकर

कामकाजी योजनाओं पर पूरा फोकस रहेगा, जिससे साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक मामले पूरी तरह आपके पक्ष में बनेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर-कारोबार में तेज गति देखने को मिलेगी.

कुंभ

कार्यक्षेत्र में सफलता का ग्राफ ऊपर उठेगा और पद-प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न मामलों में तेजी आएगी. नई योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साख और सम्मान पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे करियर और कारोबार में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.

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मीन

व्यावसायिक गतिविधियां रूटीन के अनुसार चलती रहेंगी. विभिन्न कार्यों में धैर्य से काम लें. नियमों का पूरा पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन पर जोर बनाए रखें. कार्यविस्तार के मामले योजनानुसार आगे बढ़ाएं और बजट का विशेष ध्यान रखें.

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