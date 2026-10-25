scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 25 October 2026: करियर में मिलेगी तरक्की, आर्थिक लाभ बढ़ने के संकेत

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 25 October 2026: वातावरण सकारात्मक रहेगा. व्यावसायिक लाभ में बढ़ोतरी होगी. कला कौशल और प्रशिक्षण पर बल देंगे. बड़ों की सीख का अनुपालन बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर

टू आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देने और करियर में बेहतर करने पर जोर देने वाला है. कार्य विस्तार के प्रयासों को गति मिलेगी. प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. करीबियों से रिश्ते बेहतर बनाए रखने का प्रयास होगा. सहयोगियों के साथ सूझबूझ से आगे बढेंगे. जिम्मेदारों के समर्थन पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

नियंत्रण बढ़ा रहेगा,  तर्क तथ्य पर जोर देंगे
लक्ष्य होंगे पूरे, कामकाजी फैसलों में दिखेगा गजब का उत्साह
शारीरिक असजताएं दूर होंगी, आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे
व्यक्तित्व आकर्षक रहेेगा, दिनचर्या संतुलित रखेंगे
आत्मविश्वास से चमकेगी किस्मत, करियर में मिलेंगे नए अवसर

वातावरण सकारात्मक रहेगा. व्यावसायिक लाभ में बढ़ोतरी होगी. कला कौशल और प्रशिक्षण पर बल देंगे. बड़ों की सीख का अनुपालन बनाए रखेंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. लापरवाही नहीं दिखाएंगे. निजी विषयों में सहजता रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे.
 
स्वास्थ्य: दिनचर्या सुधार पाएगी. सेहत अच्छी रहेगी. असहजताएं दूर होंगी. कौशल पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति: लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. तेजी से लाभ बढ़ाने का प्रयास बना रहेगा.

Advertisement

रिश्ते: घर में अनुकूलन बढ़ेगा. करीबी सहयोग रखेंगे. रिश्तों और संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Makar Tarot Rashifal 25 October 2026: करियर में मिलेगी तरक्की, आर्थिक लाभ बढ़ने के संकेत |
    ट्रंप के फैसले के खिलाफ US सांसदों का मोर्चा, रूस से तेल आयात रोकने को पेश किया बिल |
    Dhanu Tarot Rashifal 25 October 2026: जल्दबाजी में न लें कोई फैसला, कारोबार में होगा मुनाफा |
    Vrishchik Tarot Rashifal 25 October 2026: लव लाइफ रहेगी शानदार, कारोबार में भी मिलेगी तरक्की |
    Tula Tarot Rashifal 25 October 2026: आज दूसरों की बातों में न आएं, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी |
    Kanya Tarot Rashifal 25 October 2026: आर्थिक लाभ मिलेगा, करियर में आएगी तेजी |
    Singh Tarot Rashifal 25 October 2026: रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव, पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क |
    Kark Tarot Rashifal 25 October 2026: घर में आएंगी खुशियां, कारोबार में मिलेगी सफलता |
    Mithun Tarot Rashifal 25 October 2026: लेनदेन में सावधानी बरतें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    Vrishabh Tarot Rashifal 25 October 2026: आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, कारोबार में लाभ होगा
    Advertisement