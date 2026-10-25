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Dhanu Tarot Rashifal 25 October 2026: जल्दबाजी में न लें कोई फैसला, कारोबार में होगा मुनाफा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 25 October 2026: भावनात्मक तनाव व विरोध से बचें. चुनौतियों के लिए तैयार रहें. व्यक्तित्व से सभी प्रभावित रहेंगे. कारोबार में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.

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sagittarius horoscope
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धनु

जजमेंट

आज का दिन आप के लिए महत्वपूर्ण मामलों में उतावली से बचने का संकेत है. खास संकेतों को पहचानें और विशेष आह्वान पर प्रतिक्रिया बनाए रखें. रिश्तों में गंभीरता बनाए रखेंगे. परिवार में सहजता से अपना पक्ष रखें. भावनात्मक चर्चाओं में जल्दबाजी न दिखाएं. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. वातावरण सामान्य रहेगा. अनुबंधों में स्पष्टता रखें.

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भावनात्मक तनाव व विरोध से बचें. चुनौतियों के लिए तैयार रहें. व्यक्तित्व से सभी प्रभावित रहेंगे. कारोबार में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बिठाएंगे. जरूरी खरीदी कर सकते हैं. संतुलित संयमित गति से आगे बढ़ेंगे. प्रबंध की मदद लेंगे. व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं देंगे. लक्ष्य की ओर बढ़त बनाए रहें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या सामान्य बनी रहेगी. स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा नहीं करें. नियमित जांच कराएं.

आर्थिक स्थिति: महत्वपूर्ण कार्यों में गति लाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. पेशेवर तेजी से कार्य करेंगे.

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रिश्ते: संबंधों में सहजता रहेगी. करीबियों से जरूरी चर्चाएं करेंगे. सामंजस्य बढ़ाने की कोशिश रहेगी.
 

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