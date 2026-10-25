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Mithun Tarot Rashifal 25 October 2026: लेनदेन में सावधानी बरतें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 25 October 2026: पदाधिकारियों से संपर्क रखेंगे. प्रबंधन को बढ़ावा देंगे. वचन वादा पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों सजगता बनाए रखें.

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मिथुन

किंग आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहयोगी है. चर्चा में सहजता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम निकालेंगे. परंपराओं का सम्मान करेंगे. प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा. लोग व्यक्तित्व से प्रभावित बने रहेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. सहकारिता के प्रयासों में प्रभावशाली रहेंगे. नेतृत्व अच्छा बना रहेगा.

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पदाधिकारियों से संपर्क रखेंगे. प्रबंधन को बढ़ावा देंगे. वचन वादा पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों सजगता बनाए रखें. पेशेवर साथी सहयोग बनाए रखेंगे. सामूहिक गतिविधियों में तेजी लाएंगे. मदद की भावना बढे़गी. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. लेनदेन मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. समझौतों को गति मिलेगी.

स्वास्थ्य: जीवनशैली आकर्षक रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. चर्चा में उत्साहित रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

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रिश्ते: पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा. रिश्ते मजबूत बनेंगे. घर में सुखद स्थिति रहेगी.
 

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