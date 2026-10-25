Singh Tarot Rashifal 25 October 2026: रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव, पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क

सिंह

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फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए अपनों को साथ बनाए रखने और प्रियजनों का ख्याल करने पर जोर देने वाला है. विभिन्न मामलों में अड़चन बनी रह सकती है. करीबी की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव बना रहेगा. असहज परिस्थितियों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. करीबियों की जरूरतों को समझने का प्रयास करें. जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करें. लक्ष्य साधने की कोशिश बढ़ाएं.

रिश्तों में तनाव रह सकता है. कारोबार साधारण रहेगा. योजनाओं में अनियमितता की आशंका रहेगी. कार्यगति रुटीन रखें. विविध प्रयासों को सहज बनाए रखें. कारोबार में संतुलित ढंग से आगे बढ़ें. व्यवस्था को मजबूती दें. लेनदेन में सजग रहें. अधिकारों को बनाए रखने पर जोर होगा. भावनात्मक बातचीत में आवेश में नहीं आएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों को नजरअंदाज न करें. नियम व अनुशासन बनाए रखें.

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आर्थिक स्थिति: कारोबारी प्रकरण लंबित रह सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएं. विश्वास बनाए रखें.

रिश्ते: व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान दें. रिश्तों का सम्मान रखें. सहयोग का भाव बनाए रहें.



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