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Tula Tarot Rashifal 25 October 2026: आज दूसरों की बातों में न आएं, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 25 October 2026: निजी विषयों में गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. अन्य पर जल्द भरोसा करने से बचेंगे. अफवाहों में नहीं आएंगे. करीबी मदद बनाए रखेंगे.

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libra horoscope
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तुला

क्वीन ऑफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए अन्य की बातों से प्रभावित न होने और अनुभव से कार्य करने पर जोर देने वाला है. प्रतिभा से परिणाम बनेंगे. निजी विषयों में गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. अन्य पर जल्द भरोसा करने से बचेंगे. अफवाहों में नहीं आएंगे. करीबी मदद बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था पालन बनाए रखेंगे. बहकावे में न आएं.

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कामकाजी मामलों में सतर्कता से कदम बढ़ाएं. कामकाजी गतिविधियों में स्पष्टता रखें. व्यवहार में सरलता बढ़ाएं. उचित प्रस्तावों का सम्मान करें. व्यर्थ की चिंता व आशंका में नहीं आएं. लाभ का प्रतिशत साधारण बना रहेगा. शुभचिंतकों का साथ बनाए रखें. जल्दबाजी में कार्यगति प्रभावित न होने दें. आत्मसंयम बनाए रहें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए संवेदनशीलता दिखाएं. असहजताओं को नजरअंदाज न करें.

आर्थिक स्थिति: क्षमताओं पर भरोसा रखें. आत्मविश्वास बढ़ा कर रखें. लाभ सामान्य रहेगा.

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रिश्ते: घरवालों का समर्थन रहेगा. वादा निभाने का प्रयास करें. छोटी बातों को अनदेखा करें.
 

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