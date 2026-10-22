Makar Tarot Rashifal 22 October 2026: शारीरिक असजताएं दूर होंगी, आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे

मकर

किंग आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए नैतिकता पर जोर देने वाला है. अपनों की खुशी को बढ़ाएंगे. आसपास के वातावरण को अनुकूल बनाए रखेंगे. कारोबार के मामले सकारात्मक बने रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों को सुधारेंगे. पद प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार बनाए रखेंगे. तैयारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास बनाए रखें. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. गंभीरता से कार्य करेंगे.

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सबसे स्नेह रखेंगे. कार्य व्यापार में सूझबूझ और सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में अपेक्षा के अनुरूप गति रहेगी. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. विभिन्न मोर्चों पर सहयोगियों का साथ बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों की स्थिति संवरेगी. प्रबंध बेहतर बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में रुटीन बनाए रखें. अहंकार में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा. शारीरिक असजताएं दूर होंगी. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. सबका समर्थन बना रहेगा. लोगों से तालमेल बनाए रखेंगे.

रिश्ते: घर में आनंद रहेगा. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबियों के साथ सुखद समय बिताएंगे.

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