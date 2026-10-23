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आज 23 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: लक्ष्य पर ध्यान देंगे,  व्यक्तित्व संवारेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 23 October 2026, Capricorn Horoscope Today: व्यवस्था पर फोकस होगा.  लक्ष्य पर ध्यान देंगे.  व्यक्तित्व संवारेंगे.  मनोबल ऊंचा  रहेगा.  खानपान पर जोर रहेगा.  उत्साह बढ़ेगा. 

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

 पारिवारिक विषयों में सुधार बनाए रहेंगे.  व्यावसायिक कार्यों  में तेजी लाएंगे.  घर में मेहमानों का आगमन बना रहेगा.  श्रेष्ठ कार्यों  में आगे रहेंगे.  सकारात्मकता और सफलता से उत्साहित रहेंगे.  संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे.  परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे.  अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा  रहेगा.  परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा.  वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे.  करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  मित्रों स्वजनों व समकक्षों का साथ पाएंगे.  चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक पक्ष सबल रहेगा.  संबंधों का लाभ उठाएंगे.  पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे.  विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे.  सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी.  प्रदर्शन अनुकूल रहेगा. 

धन संपत्ति- आर्थिक प्रदर्शन संवारेंगे.  बैंकिंग मामलों में रुचि बढ़ेगी.  सुख वैभव में वृदिध होगी.  संपत्ति साधेंगे.  आकर्षक प्रस्तावों के मिलने से उत्साहित रहेंगे.  धनधान्य में बढ़त बनी रहेगी. 

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प्रेम मैत्री- सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे.  अपनों के संग सुखपूर्वक रहेंगे.  आयोजन में शामिल होंगे.  सबका आदर सम्मान रखेंगे.  प्रिय से भेंट होगी.  अपनों को सरप्राइज करेंगे.  रिश्तों का सम्मान करें.  निजी संबंध बल पाएंगे.  मन के मामले संवरेंगे.  योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे.  प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. 

स्वारथ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस होगा.  लक्ष्य पर ध्यान देंगे.  व्यक्तित्व संवारेंगे.  मनोबल ऊंचा  रहेगा.  खानपान पर जोर रहेगा.  उत्साह बढ़ेगा. 

आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  साज सज्जा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग : जामुनी

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