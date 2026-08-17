आज 17 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक विषयों में सक्रियता रखेंगे, लेन-देन पर ध्यान दें

सुनियोजित प्रयासों से सकारात्मक परिणाम की संभावनाएं बल पाएंगी. निरंतरता और लगन से अपनी जगह बनाएंगे. कामकाजी गतिविधियों में पेशेवर रुचि बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास रहेगा. विविध परिणाम सामान्य बन रहेंगे. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. व्यापार में सूझबूझ से जगह बनाएंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सकारात्मकता सोच से काम लेंगे. नीति नियम से चलेंगे. प्रलोभन में नहीं आएं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- समय पर कार्य करने पर बल दें. प्रबंधन बनाए रखें. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. वादा निभाएं. अधिकारीगण प्रभावित होंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- कार्यक्षेत्र में लाभ-प्रभाव बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. अफवाह से बचें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. लेनदेन पर ध्यान दें.



प्रेम मैत्री- करीबियों से सहयोग एवं सहकार बढ़ेगा. साथी सहकर्मी परस्पर सहयोगी होंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. मौके पर बात रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. मित्रों का साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सतर्कता से काम लें. शारीरिक गतिविधियों में सजग रहें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रहें.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मेहनती बनें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : मरून

---- समाप्त ----