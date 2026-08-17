आज 17 अगस्त 2026 वृष राशिफल: सूचना प्राप्त हो सकती है, एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे

मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. जरूरी कार्यों को शाम तक पूरे करने पर जोर दें. लाभ के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि दिखाएंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. अनुशासन और आज्ञापालन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. शिक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन संवरेगा. आवश्यक कार्यों में सक्रियता आएगी. लक्ष्य को गति देंगे. समय पर कार्य पूरा करने की सोच रहेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि बनाए रखेंगे. तालमेल में सहजता रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- अनुभवी निर्देशों को बनाए रखें. कामकाज पर ध्यान दें. करियर कारोबार में रुचि रहेगी. व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. योजनाएं लंबित न रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक स्पर्धा पर जोर रख सकते हैं. कामकाजी मामले पक्ष में बनेंगे. कला कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे. धनधान्य में वृद्धि के अवसर बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. मदद का भाव रखेंगे. प्रेम के मामले संवार पाएंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संबंधियों का विश्वास जीतेंगे. सूचना प्राप्त हो सकती है. एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बढ़ाएंगे. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. मेलजोल व सजगता रखेंगे. स्वास्थ्य साामान्य रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. व्रत संकल्प रखें.

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शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर कलर

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