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आज 11 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: आज खुलेंगे तरक्की के रास्ते, रिश्तों में भी बढ़ेगा विश्वास

Aaj ka Makar Rashifal 11 October 2026, Capricorn Horoscope Today: कार्य व्यापार में अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. अवसरों को भुनाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

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capricorn horoscope
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शासन के कार्यों में प्रमुखता से शामिल होंगे. सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. संपर्क बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. धैर्य बना रहेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. पैतृक कार्यों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. अवसरों को भुनाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. व्यवसायी प्रभावशाली रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक योजनाएं बल पाएंगी. लंबित मामलों में गति आएगी. लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पद और प्रभाव बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा.

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प्रेम मैत्री- मन के मामलों आपसी विश्वास बढ़ेगा. रिश्ते मजबूत रहेंगे. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र व प्रियजन से भेंट होगी. चर्चा संवाद बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जा सकते हैं. सहयोगी संतुलन बनाए रहेंगे. आदर भाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर सम्मान का भाव रहेगा. पद प्रतिष्ठा पाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे.

आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. व्यवस्था बढ़ाएं.
 

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शुभ अंक : 2, 4 और 8

शुभ रंग : धूसर

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