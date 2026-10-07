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आज 7 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी, व्यवस्था मजबूत रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 7 October 2026, Aries Horoscope Today: विनम्रता का भाव रखें. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

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aries horoscope
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करीबियों से बेहतर संवाद और सहयोग बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अनुभवियों की सलाह पर ध्यान देंगे. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. पहल पराक्रम में आगे बने रहेंगे. स्थितियों का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय-  करियर में रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. नए अवसर बनेंगे. व्यापार में तेजी दिखाएंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी संवार पर रहेगा. समकक्ष सहयोग देंगे. वित्तीय विषयों पर फोकस बढाए रखेंगे. प्रतिभा कौशल से पद प्रतिष्ठा पाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. बचत बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में मतभेद न उभरने दें. विनम्रता का भाव रखें. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विनय विवेक बढ़ाएंगे. स्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 7 और 9

शुभ रंग : भूरा

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