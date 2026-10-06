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आज 6 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: सबका सम्मान करेंगे, घर पर ध्यान देंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 6 October 2026, Aries Horoscope Today: रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होंगी. सबका सम्मान बनाए रखें.

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aries horoscope
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अपनों से चर्चा संवाद और व्यवहार में सहनशीलता बढ़ाए रखें. जिद अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. संबंधों में शुभता का संचार रखेंगे. स्वार्थ का त्याग करें. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर वार्ता में स्पष्टता बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. संकोच का भाव बना रहेगा. अतिभावुकता में आकर कोई निर्णय न लें. घरेलू मामलों में धैर्य व सहजता बनाए रखें. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी. बड़ों व अधिकारियों की सुनेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. सहज सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं पर फोकस होगा.

धन संपत्ति- उपयोगी वस्तु की खरीदी संभव है. लाभ औसत बना रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. भवन वाहन के मामले बनेंगे. समय सीमा पर ध्यान देंगे.

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प्रेम मैत्री- अपनों से विनम्रता से पेश आएं. वाद विवाद न बढ़ाएं. करीबियों को सम्मान दें. बड़ों की सलाह का पालन करें. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होंगी. सबका सम्मान बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता पर अंकुश रखें. नियंत्रण बढ़ाएं. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. घर पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. उतावली से बचें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : लाल

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