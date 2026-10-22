scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 22 October 2026: व्यापार में बेहतर व्यवस्था रहेगी, निरंतरता बनाए रहेंगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 22 October 2026: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लोग आपकी प्रतिभा के मूल्यांकन में सहज होंगे. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफलता पाएंगे. संबंधों में सहज बने रहेंगे. यात्रा संभव है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ
द वर्ल्ड
आज का दिन आप के लिए पुरानी बातों से आगे बढ़कर कार्य करने का संकेतक है. वर्तमान पर फोकस बढ़ाएंगे. भविष्य के नजरिए से निर्णय लेंगे. करोबार में प्रभावी स्थिति बनी रहेगी. पद प्रभाव और स्पष्टता बढ़ेगी. आत्मविश्वास परिणाम संवारेंगे. नजदीकी लोग सहयोग बनाए रखेंगे. योजनाओं को तैयारी से आगे बढ़ाएंगे. अनुकूल वातावरण बना रहेगा.

घर के लोगों के साथ हर्ष से वक्त बिताएंगे. तेजी बनाए रखेंगे. व्यापार में बेहतर व्यवस्था रहेगी. निरंतरता बनाए रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लोग आपकी प्रतिभा के मूल्यांकन में सहज होंगे. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफलता पाएंगे. संबंधों में सहज बने रहेंगे. यात्रा संभव है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक गतिरोधों में कमी आएगी. सक्रियता में वृद्धि होगी.

सम्बंधित ख़बरें

उपलब्धियों से उत्साहित होंगे, करीबी सहयोगी बने रहेंगे
दबाव की स्थिति मे न आएं, लापरवाही से बचे
व्यक्तिगत मामलो में उत्साह बढ़ेगा, जरूरी कार्यों को गति देंगे
शुभता का संचार बना रहेगा, अपनों की खुशी बढाएंगे
सभी का साथ बना रहेगा, सहकारी विषयों में पहल बनाए रखेंगे

आर्थिक स्थिति: आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. प्रयासों गति देंगे.

रिश्ते: संबंधों को संवारेंगे. सबको साथ रखेंगे. घर वालों के साथ सुख से समय बिताएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Makar Tarot Rashifal 22 October 2026: शारीरिक असजताएं दूर होंगी, आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे |
    Dhanu Tarot Rashifal 22 October 2026: उपलब्धियों से उत्साहित होंगे, करीबी सहयोगी बने रहेंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 22 October 2026: दबाव की स्थिति मे न आएं, लापरवाही से बचे |
    Tula Tarot Rashifal 22 October 2026: व्यक्तिगत मामलो में उत्साह बढ़ेगा, जरूरी कार्यों को गति देंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 22 October 2026: शुभता का संचार बना रहेगा, अपनों की खुशी बढाएंगे |
    Singh Tarot Rashifal 22 October 2026: सभी का साथ बना रहेगा, सहकारी विषयों में पहल बनाए रखेंगे |
    गुजरात के सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू, बिना इजाजत नहीं होगी बाहरी लोगों की एंट्री |
    Kark Tarot Rashifal 22 October 2026: दबाव में आने से बचने का प्रयास बढ़ाएं, अन्य के दबाव न आएं |
    Mithun Tarot Rashifal 22 October 2026: संबंधो में मजबूती बनाए रखेंगे, निजी मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 22 October 2026: संबंधों को बल मिलेगा, महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे
    Advertisement