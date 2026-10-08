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Tulsi Vastu Tips: तुलसी का पौधा यहां रखा तो नहीं मिलेगा शुभ फल! जानें घर में रखने की सही दिशा

Tulsi Vastu Tips: अगर आपने भी घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है तो वास्तु के कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें. ऐसे में आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए कौन सी जगह शुभ मानी जाती है और कहां इसे रखने से बचना चाहिए.

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तुलसी से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियम (Photo: ITG)
तुलसी से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियम (Photo: ITG)

Tulsi Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है. इसे भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है. मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा-अर्चना होती है, वहां सकारात्मक माहौल बना रहता है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है. वास्तु शास्त्र में भी तुलसी को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. वास्तु के अनुसार, सही स्थान पर तुलसी का पौधा रखने से घर का वातावरण बेहतर और खुशहाल बना रहता है. लेकिन गलत स्थान पर रखने से इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है. ऐसे में आइए जानते हैं इसे किस दिशा में रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

इस दिशा में तुलसी रखने से बचें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी का पौधा घर की दक्षिण दिशा में रखने से बचना चाहिए. इस दिशा का संबंध पितरों और यमराज से माना जाता है. वहीं, तुलसी के पौधे के लिए उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को शुभ माना गया है. 

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तुलसी के पास न हो अंधेरा

तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां पर धूप आती हो. यदि आपके घर में तुलसी के पौधे को अंधेरे कोने या ऐसे स्थान पर रखा गया है, जहां पर रोशनी नहीं पहुंचती तो अच्छा नहीं माना जाता है. 

पौधे तक पहुंचनी चाहिए पर्याप्त रोशनी

घर में तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि उसे पर्याप्त रोशनी मिलती रहे. पौधे को ऐसी जगह रखना बेहतर होता है, जहां दिन के समय धूप पहुंच सके. घर का बंद या अंधेरा कोना, जहां सूरज की किरणें नहीं आतीं, तुलसी के लिए शुभ नहीं माना जाता है. इसलिए इसे साफ, खुली और रोशनी वाली जगह पर ही रखने की कोशिश करें.

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तुलसी के आसपास रखें साफ-सफाई

तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ-सफाई बनाए रखना चाहिए. उसके पास जूते-चप्पल, इस्तेमाल किए हुए कपड़े, कूड़ा या झाड़ू जैसी चीजें रखने से बचें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए इसकी देखभाल करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. 

तुलसी को सीधे जमीन में लगाने से बचें

वास्तु के अनुसार, तुलसी को सीधे जमीन में लगाने के बजाय गमले में रखना अधिक शुभ माना जाता है. इसलिए, घर के आंगन या खुले स्थान में भी तुलसी के लिए अलग गमले का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.

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