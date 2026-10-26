Surya Nakshatra Gochar 2026: राहु के घर में सूर्य, धनतेरस तक इन 5 राशियों को देगा धन लाभ

ग्रहों के राजा सूर्य ने 24 अक्टूबर को राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया था. इस नक्षत्र में सूर्य 6 नवंबर तक रहने वाले हैं. संयोगवश 6 नवंबर को धनतेरस भी है. ज्योतिषविदों का कहना है कि राहु के घर में सूर्य का प्रवेश अगले कुछ दिनों तक कई राशियों को लाभ देने वाला है. इस दौरान किसी के व्यापार में सुधार हो सकता है तो किसी को नौकरी, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है. इस दौरान कारोबार की स्थिति बेहतर रह सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को अपने कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जो लोग कारोबार को आगे बढ़ाने में जुटे हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल साबित हो सकती है. हालांकि, बेहतर परिणामों के लिए कामकाज पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी रह सकता है. खासतौर पर सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है. इसके अलावा, परिवार में खुशहाली का माहौल बना रह सकता है. घर-परिवार से जुड़ी गतिविधियों में सकारात्मकता महसूस हो सकती है. इस अवधि में कामकाज और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना भी उपयोगी रहेगा.

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कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर फलदायक हो सकता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होने की संभावना है. साथ ही, भाग्य का साथ मिलने से कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है. इस अवधि का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान बनाए रखें.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर सकारात्मक परिणाम देने वाला बताया जा रहा है. इस दौरान पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाना बेहतर रहेगा. जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने की संभावना है. ऐसे में धैर्य बनाए रखना और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है. परिस्थितियों में बदलाव के साथ समस्याओं का सामना करने का नजरिया भी सकारात्मक बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर लाभकारी रह सकता है. खासतौर पर व्यापार करने वालों को मुनाफा मिलने की संभावना जताई गई है. कुछ जातकों के लिए यह अवधि किस्मत का साथ लेकर आ सकती है. कामकाज में मिलने वाले अवसरों पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, किसी भी नतीजे को निश्चित मानने के बजाय अपनी मेहनत और योजनाओं पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

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