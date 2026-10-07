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Shukra Uday 2026: अक्टूबर के अंत में शुक्र होंगे उदय, 8 राशियां हो जाएंगी मालामाल!

Shukra Uday 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 30 अक्टूबर 2026 को भौतिक सुख और वैभव के कारक शुक्र ग्रह उदित होने जा रहे हैं. शुक्र का यह उदय मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आ रहा है.

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शुक्र देव अब तकरीबन 9 महीने तक उदयवान रहेंगे (Photo: ITG)
शुक्र देव अब तकरीबन 9 महीने तक उदयवान रहेंगे (Photo: ITG)

Shukra Uday 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का मुख्य कारक माना जाता है. जब भी शुक्र ग्रह अस्त होते हैं, तो वैवाहिक जीवन, कला, व्यापार और सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों में कुछ रुकावटें या मंदी आ सकती है. लेकिन जब शुक्र पुनः उदित (Shukra Uday) होते हैं, तो उनका प्रभाव बेहद सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाता है.

पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आगामी 30 अक्टूबर 2026 को दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्थिति बदलते हुए उदय होने जा रहे हैं. शुक्र का यह उदय होना ज्योतिष जगत में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है. शुक्र के उदित होने से कई राशियों के सोए हुए भाग्य जाग जाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सुख-शांति व समृद्धि का आगमन होगा. आइए जानते हैं कि 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह दौर किन 8 भाग्यशाली राशियों के लिए छप्परफाड़ लाभ लेकर आ रहा है.

शुक्र उदय का जीवन पर प्रभाव
शुक्र के उदित होने का सीधा असर व्यक्ति के भौतिक सुखों, प्रेम संबंधों और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. इस दौरान जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, उन्हें अचानक धन लाभ, व्यापार में तरक्की और भौतिक साधनों की प्राप्ति होती है. आने वाले दिनों में यह प्रभाव 8 प्रमुख राशियों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.

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मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय होना करियर और कारोबार में नए दरवाजे खोलेगा. आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)
चूंकि शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस ग्रह का उदय होना आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. भूमि, वाहन या संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है.

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों के जीवन से आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी. इस दौरान आपको अपनी मेहनत का दोगुना फल मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा और प्रमोशन या इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है.

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि वालों के लिए यह समय आमदनी के नए स्रोत बनाने वाला साबित होगा. यदि आप बिजनेस करते हैं, तो आपको बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. आपके फैसलों की सराहना की जाएगी.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ही हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे अनुकूल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा. आपके अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी तथा जीवनसाथी के साथ बेहतरीन पल बिताने का मौका मिलेगा.

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वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय होना भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं, जो आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के लोगों के लिए यह समयावधि विशेष रूप से आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाली रहेगी. अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें जबरदस्त सफलता मिलने के संकेत हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय होना प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मिठास लेकर आएगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. इसके अलावा रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी कला दिखाने के शानदार अवसर प्राप्त होंगे.

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