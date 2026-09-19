Shukra Asta 2026: दैत्यगुरु शुक्र अस्त! 23 सितंबर से शुरू होंगे इन 4 राशियों के अच्छे दिन

Shukra Asta 2026: धन-संपत्ति के कारक ग्रह और दैत्यगुरु कहे जाने वाले शुक्र अस्त होने वाले हैं. शुक्र 23 सितंबर को अस्त होंगे और करीब 37 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे. शुक्र देव फिर सीधे 30 अक्टूबर को ही उदयवान होंगे. इस बीच 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री भी होंगे. यानी शुक्र की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि अस्त होने के बाद शुक्र देव तीन राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकते हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

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वृषभ राशि

भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी लेकर आ सकता है. रुका हुआ या फंसा पैसा वापस मिलने के योग बन सकते हैं. नया कारोबार शुरू करने या प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना भी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में यह समय वृषभ राशि वालों के लिए खास बताया गया है. घर-परिवार में भी सब कुशल-मंगल रहेगा.

मिथुन राशि

शुक्र की यह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारी रह सकती है. आय के नए और स्थायी स्रोत बनने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है. पुराने निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है. मजबूत निर्णय क्षमता का फायदा कारोबार में भी मिल सकता है और व्यावसायिक सौदों से अच्छा मुनाफा मिलने के योग बन सकते हैं.

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तुला राशि

अस्त शुक्र तुला राशि की आर्थिक स्थित और व्यक्तित्व पर भी अच्छा असर डालने वाला है. मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. मीडिया, फैशन, आर्ट्स, डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को पहचान के साथ आर्थिक लाभ मिल सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझने से वित्तीय राहत मिलने की संभावना भी जताई गई है. कोई पुरानी चिंता भी आपकी दूर हो सकती है.

मकर राशि

शुक्र का यह बदलाव मकर राशि वालों के करियर के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को किसी बड़ी कंपनी से अच्छा ऑफर मिल सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार से जुड़ी यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है और संचित धन में भी बढ़ोतरी होने के योग बताए गए हैं.

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