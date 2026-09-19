scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukra Asta 2026: दैत्यगुरु शुक्र अस्त! 23 सितंबर से शुरू होंगे इन 4 राशियों के अच्छे दिन

Shukra Asta 2026: शुक्र देव 23 सितंबर को अस्त होंगे और 30 अक्टूबर को उदित होंगे. इस बीच 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री हो जाएंगे. वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक लाभ और करियर में तरक्की लेकर आने वाला बताया गया है.

Advertisement
X
शुक्र 23 सितंबर को अस्त होंगे और करीब 37 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे. (Photo: ITG)
शुक्र 23 सितंबर को अस्त होंगे और करीब 37 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे. (Photo: ITG)

Shukra Asta 2026: धन-संपत्ति के कारक ग्रह और दैत्यगुरु कहे जाने वाले शुक्र अस्त होने वाले हैं. शुक्र 23 सितंबर को अस्त होंगे और करीब 37 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे. शुक्र देव फिर सीधे 30 अक्टूबर को ही उदयवान होंगे. इस बीच 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री भी होंगे. यानी शुक्र की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि अस्त होने के बाद शुक्र देव तीन राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकते हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी लेकर आ सकता है. रुका हुआ या फंसा पैसा वापस मिलने के योग बन सकते हैं. नया कारोबार शुरू करने या प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना भी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में यह समय वृषभ राशि वालों के लिए खास बताया गया है. घर-परिवार में भी सब कुशल-मंगल रहेगा.

मिथुन राशि
शुक्र की यह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारी रह सकती है. आय के नए और स्थायी स्रोत बनने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है. पुराने निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है. मजबूत निर्णय क्षमता का फायदा कारोबार में भी मिल सकता है और व्यावसायिक सौदों से अच्छा मुनाफा मिलने के योग बन सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

shukra gochar 2026
23 सितंबर से शुक्र अस्त, 37 दिन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क
shukra nakshatra parivartan 2026
शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर, चमकेगी ये 3 राशियां!
shukra nakshatra gochar 2026
3 राशियों का शुरू होगा बुरा टाइम! शुक्र का गोचर लाएगा तबाही
Shukra Nakshatra Parivartan 2026
राहु के घर में शुक्र की एंट्री, 11 सितंबर से 3 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस
shukra gochar 2026
59 दिनों तक 5 राशियां रहेंगी मालामाल! शुक्र मचाएंगे धमाल
Advertisement

तुला राशि
अस्त शुक्र तुला राशि की आर्थिक स्थित और व्यक्तित्व पर भी अच्छा असर डालने वाला है. मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. मीडिया, फैशन, आर्ट्स, डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को पहचान के साथ आर्थिक लाभ मिल सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझने से वित्तीय राहत मिलने की संभावना भी जताई गई है. कोई पुरानी चिंता भी आपकी दूर हो सकती है.

मकर राशि
शुक्र का यह बदलाव मकर राशि वालों के करियर के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को किसी बड़ी कंपनी से अच्छा ऑफर मिल सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार से जुड़ी यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है और संचित धन में भी बढ़ोतरी होने के योग बताए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नंदीग्राम-रेजीनगर में उपचुनाव को लेकर भिड़े पक्ष-विपक्ष के पार्टी प्रवक्ता? देखें |
    नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को झटका, 3 अक्टूबर तक भेजा गया जेल |
    बंगाल उपचुनाव में ज्यादती के सवाल क्यों उठ रहे? साहिल के साथ देखें दंगल |
    सीओ जियाउल हक हत्याकांड: राजा भैया को बड़ी राहत, CBI कोर्ट ने खारिज की आगे की कार्रवाई |
    'सिस्टम को स्टूडेंट नहीं, अंधभक्त चाहिए...', इंदौर से राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला |
    DUSU चुनाव में निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर दर्ज की जीत, देखें |
    'साजिश के तहत मुझपर...', हमले को लेकर रवनीत बिट्टू का AAP पर आरोप |
    रियाद में धमाके की आवाज, सऊदी अरब में जारी हुआ 'हवाई खतरे' का अलर्ट |
    केतन के मर्डर के लिए सिया-चेतन ने दी थी सुपारी! चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे |
    How To Make Restaurant Style Burger At Home: ₹50 में बनेगा बड़े ब्रांड्स जैसा जूसी-चीजी बर्गर, नोट कर लें ये 5 सीक्रेट ट्रिक्स
    Advertisement