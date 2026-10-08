Shardiya Navratri 2026: हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा! 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Shardiya Navratri 2026 Rashifal: सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का पावन पर्व बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले इस महापर्व का इस बार आरंभ 11 अक्टूबर 2026 से हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र और पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन हाथी की सवारी पर हो रहा है. देवी भागवत पुराण के अनुसार, माता का वाहन यह तय करता है कि आने वाला समय देश-दुनिया और सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा.

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माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है. हाथी को सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि, और अच्छी बारिश (अच्छी फसल) का प्रतीक माना गया है. इसके प्रभाव से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को ऐश्वर्य व धन-धान्य की प्राप्ति होती है. इस शारदीय नवरात्र कुछ खास राशियों के जीवन में मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसने वाली है. आइए जानते हैं कि इस बार नवरात्र किन 3 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होने जा रही है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्र का यह पूरा पावन काल बेहद शानदार और उन्नतिशील रहने वाला है. आपके लंबे समय से अटके हुए और रुके हुए कार्य माता रानी की कृपा से तेजी से पूरे होने लगेंगे. धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे. आर्थिक स्थिति में जबरदस्त मजबूती आएगी. विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. इसके अलावा, विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में प्रेम, मिठास और आपसी सामंजस्य और अधिक गहरा होगा. पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी.

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कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह शारदीय नवरात्र जीवन में नए अवसरों की सौगात लेकर आ रही है. आपके करियर और कारोबार में एक बड़ा और सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को कोई बेहतरीन अवसर मिल सकता है. पहले किए गए किसी पुराने निवेश से आपको तगड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे बैंक-बैलेंस में इजाफा होगा. शिक्षा और पठन-पाठन से जुड़े लोगों को खास उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए भी मां दुर्गा का यह आगमन बेहद अनुकूल और फलदायी साबित होगा. यदि आप बिजनेस करते हैं, तो आपको किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट से तगड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना है. नौकरी या कारोबार के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करने का सुनहरा अवसर भी मिल सकता है. लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. हालांकि, इस दौरान सलाह दी जाती है कि बिना सोचे-समझे या भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें और अपनी परिस्थितियों को परखकर ही आगे बढ़ें.

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