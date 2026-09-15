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अमेरिका में इतने का आता एक बेलपत्र, कीमत जानकर चौंक जाएंगे

पूजा की छोटी-छोटी चीजों की कीमत भी अमेरिका में डॉलर में चुकानी पड़ती है. एक भारतीय स्टोर पर हल्दी करीब 0.99 डॉलर, कुमकुम करीब 0.99 डॉलर, कपूर करीब 1.79 डॉलर और चंदन पाउडर करीब 5.99 डॉलर में लिस्टेड है.

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11 बेलपत्र का पैक 15 डॉलर और  21 बेलपत्र का पैक 25 डॉलर दिया गया है. ( Photo: AI)
11 बेलपत्र का पैक 15 डॉलर और  21 बेलपत्र का पैक 25 डॉलर दिया गया है. ( Photo: AI)

भारत में हरतालिका तीज आते ही बाजारों में पूजा का सामान आसानी से मिल जाता है. बेलपत्र, फूल, नारियल, कुमकुम, हल्दी और धूप-बत्ती जैसी चीजें लगभग हर पूजा की दुकान पर मिल जाती हैं. लेकिन अगर यही तीज अमेरिका में मनानी हो तो पूजा की थाली तैयार करना जेब पर काफी भारी पड़ सकता है. अमेरिका में रहने वाली भारतीय महिलाएं भी हरतालिका तीज पर पूरे विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में आसानी से और कम कीमत में मिलने वाली कई पूजा सामग्री अमेरिका में काफी महंगी मिलती है.

भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व माना जाता है. भारत में बेलपत्र कई जगह पेड़ से तोड़कर भी मिल जाता है या स्थानीय बाजार में बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है. लेकिन अमेरिका में ताजा बेलपत्र खरीदने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. अमेरिका के एक भारतीय स्टोर पर फ्रेश बिल्व लीफ की लिस्टिंग $1.99 की सेल कीमत पर है. आज के करीब ₹95.9 प्रति डॉलर के हिसाब से यह लगभग 191 रुपये बैठता है. यानी करीब दो डॉलर का यह सामान भारतीय रुपये में लगभग 190 रुपये का पड़ता है. 

11 बेलपत्र का पैक करीब 1400 रुपये
अमेरिका में कुछ भारतीय स्टोर्स पर बेलपत्र के बड़े पैक भी मिलते हैं. एक लिस्टिंग में 11 बेलपत्र का पैक 15 डॉलर और  21 बेलपत्र का पैक 25 डॉलर दिया गया है. भारतीय रुपये में देखें तो 15 डॉलर करीब 1,440 डॉलर और 25 डॉलर करीब 2,400 बैठता है. यानी तीज की पूजा में इस्तेमाल होने वाला बेलपत्र भी अमेरिका में भारतीय परिवारों के लिए छोटी खरीदारी नहीं है.

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नारियल के लिए करीब 480 रुपये
पूजा में नारियल भी महत्वपूर्ण सामान है. अमेरिका के भारतीय स्टोर में पूजा के लिए ताजा नारियल करीब 5 डॉलर में लिस्टेड है. भारतीय रुपये में इसकी कीमत लगभग 480 रुपये बैठती है. यानी भारत में जिस नारियल को आप अक्सर कुछ दर्जन रुपये में खरीद लेते हैं, वही अमेरिका में कई गुना ज्यादा कीमत का पड़ सकता है.

फूलों के दाम भी चौंकाने वाले
तीज की पूजा में फूलों की भी जरूरत होती है. अमेरिका के एक भारतीय स्टोर की लिस्टिंग में ताजे गुलाब के करीब 15 फूलों का पैक 5.99 डॉलर यानी लगभग 575 रुपये का है. वहीं चमेली के फूल और माला जैसे सामान इससे भी ज्यादा कीमत में मिल सकते हैं.

दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका में रहने वाली किसी महिला को अगर तीज की पूजा के लिए फूल, बेलपत्र और नारियल एक साथ खरीदने हों तो सिर्फ इन कुछ सामान पर ही अच्छी-खासी रकम खर्च हो सकती है. 

हल्दी-कुमकुम जैसे सामान भी डॉलर में
पूजा की छोटी-छोटी चीजों की कीमत भी अमेरिका में डॉलर में चुकानी पड़ती है. एक भारतीय स्टोर पर हल्दी करीब 0.99 डॉलर, कुमकुम करीब 0.99 डॉलर, कपूर करीब 1.79 डॉलर और चंदन पाउडर करीब 5.99 डॉलर में लिस्टेड है. यानी भारतीय रुपये में देखें तो सिर्फ इन छोटी-छोटी चीजों की कीमत भी कुछ सौ रुपये तक पहुंच जाती है. 

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फिर अमेरिका में महिलाएं कैसे करती हैं तीज की पूजा?
अमेरिका में रहने वाली भारतीय महिलाएं त्योहार से काफी पहले पूजा की तैयारी शुरू कर देती हैं. भारतीय ग्रॉसरी स्टोर, मंदिरों और ऑनलाइन स्टोर्स से पूजा का सामान खरीदा जाता है. जो सामान आसानी से नहीं मिलता, उसे पहले से खरीदकर रखा जाता है. कई परिवार भारत से आने वाले रिश्तेदारों या दोस्तों के जरिए भी जरूरी पूजा सामग्री मंगाते हैं.

हरतालिका तीज में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और वैवाहिक सुख तथा पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं. विदेश में रहने के बावजूद महिलाएं इस परंपरा को उसी श्रद्धा के साथ निभाती हैं.

भारत से दूर, लेकिन तीज की आस्था वही
अमेरिका में पूजा का सामान महंगा जरूर है, लेकिन भारतीय महिलाओं के लिए त्योहार की आस्था कीमत से बड़ी है. भारत में जिस बेलपत्र को आसानी से आसपास से लाया जा सकता है, उसके लिए अमेरिका में करीब 2 डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं. यही वजह है कि अमेरिका में रहने वाली भारतीय महिलाओं के लिए हरतालिका तीज सिर्फ व्रत और पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि भारत की परंपराओं को विदेश में जिंदा रखने की कोशिश भी है.

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भारत में कुछ सौ रुपये में तैयार होने वाली पूजा की थाली अमेरिका में कई गुना महंगी पड़ सकती है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी महिलाएं शिव-पार्वती की पूजा और तीज की परंपरा को पूरी श्रद्धा से निभाती हैं. अमेरिका में रहने वाली भारतीय महिलाएं हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती की पूजा करती हैं, लेकिन भारत के मुकाबले यहां पूजा सामग्री काफी महंगी पड़ती है. बेलपत्र, नारियल, फूल, हल्दी-कुमकुम और दूसरे सामान के अमेरिकी दाम भारतीय रुपये में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

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