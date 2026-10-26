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Shani Gochar 2027: 2027 में मेष सहित इन 4 राशियों पर शनि की टेढ़ी नजर, खूब उठाएंगे नुकसान

3 जून को शनि देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर कर जाएंगे. इसके बाद कुंभ राशि से शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी. फिर मेष, वृषभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण शुरू होंगे.

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जानें, साल 2027 में किन राशियों पर मार करेगी शनि की साढ़ेसाती (Photo: ITG)
जानें, साल 2027 में किन राशियों पर मार करेगी शनि की साढ़ेसाती (Photo: ITG)

साल 2027 में शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है. 3 जून को शनि देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर कर जाएंगे. शनि के मेष राशि में जाते ही साढ़ेसाती का पूरा गणित बदल जाएगा. 3 जून 2027 से पहले कुंभ, मीन और मेष राशि पर साढ़ेसाती रहेगी. लेकिन शनि गोचर के बाद कुंभ राशि से साढ़ेसाती हट जाएगी और वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा. आइए जानते हैं कि साढ़ेसाती के प्रभाव में इन राशियों को कैसे परिणाम मिलेंगे.

मेष राशि
मेष राशि वालों को साल 2027 में अपने व्यवहार और फैसलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है. खासतौर पर आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचना बेहतर रहेगा. किसी भी निवेश से पहले उससे जुड़े सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी का कारण बन सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें और किसी भी महत्वपूर्ण कदम से पहले उसके संभावित परिणामों पर ध्यान दें.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2027 में शनि की साढ़ेसाती का नया चरण महत्वपूर्ण रह सकता है. इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ाने से बचें और किसी भी समस्या का समाधान धैर्य के साथ निकालने की कोशिश करें. अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा. परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण महसूस हों, तब भी संयम के साथ आगे बढ़ना जरूरी होगा.

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कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को साल 2027 में अपने कामकाज के तरीके में अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पहले उससे जुड़े सभी पहलुओं को समझें. बिना पूरी जानकारी के कोई कदम उठाने से बचना बेहतर रहेगा. इसके अलावा, सेहत को लेकर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. नियमित दिनचर्या बनाए रखना और अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना इस दौरान आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए साल 2027 धैर्य और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है. परिवार और रिश्तों से जुड़े मामलों में बातचीत करते समय संयम बनाए रखें. किसी बात पर असहमति होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांतिपूर्वक चर्चा करना बेहतर होगा. इसके साथ ही नियमित दिनचर्या अपनाएं और महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें. अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए मददगार हो सकता है.

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