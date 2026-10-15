Rahu Gochar 2026: मकर में होने वाली है राहु की एंट्री, 3 राशियों पर बरसेगा पैसा!

दिसंबर की शुरुआत में राहु का राशि परिवर्तन ज्योतिषीय नजरिए से अहम माना जा रहा है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे. राहु के इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरह से पड़ने की मान्यता है. ज्योतिषीय आकलन के मुताबिक, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं. वहीं, कुछ मामलों में जल्दबाजी और जोखिम भरे फैसलों से बचना जरूरी होगा. आइए जानते हैं राहु के इस गोचर से इन तीन राशियों के जीवन में क्या बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है.

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राहु गोचर 2026: कब बदलेंगे राहु राशि?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. 15 अक्टूबर 2026 से इस तारीख तक करीब 51 दिन बाकी हैं. राहु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है. इन्हें अचानक होने वाले बदलाव, महत्वाकांक्षा, भ्रम, तकनीक, विदेश और अप्रत्याशित घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है.

वहीं, मकर राशि के स्वामी शनि हैं. शनि को कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी का कारक माना जाता है. ऐसे में राहु का मकर राशि में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, गोचर का प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग बताया जाता है.

सिंह राशि: कारोबार में मिल सकते हैं नए अवसर

सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर कारोबार और पेशेवर जीवन में नए अवसरों की संभावना से जोड़ा जा रहा है. कारोबार करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या पहले से चल रहे काम में तेजी आने के संकेत मिल सकते हैं. राजनीति और जनसंपर्क से जुड़े लोगों को भी अपने संपर्कों का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.

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आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर बनाने के मौके मिल सकते हैं. लंबे समय से किसी काम में आ रही रुकावट दूर करने के लिए नई रणनीति काम आ सकती है. हालांकि, किसी बड़े निवेश या व्यावसायिक समझौते में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. किसी भी फैसले से पहले फायदे और नुकसान का आकलन करना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि: अटके कामों में आ सकती है तेजी

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कारोबार और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिन लोगों की कोई योजना लंबे समय से अटकी हुई है, उन्हें उसे आगे बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं. व्यावसायिक संपर्कों और टीम के सहयोग से भी काम में गति आने की संभावना जताई जा रही है.

राजनीति, कारोबार या जनसंपर्क के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को अपने प्रयासों का लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर भी सामने आ सकते हैं. हालांकि, केवल जल्दी लाभ पाने की उम्मीद में किसी योजना में पैसा लगाना ठीक नहीं होगा. किसी भी प्रस्ताव की पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें.

मीन राशि: करियर में आगे बढ़ने के मिल सकते हैं मौके

मीन राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में प्रवेश करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में नए अवसरों का संकेत माना जा रहा है. नौकरीपेशा लोगों को नए काम या जिम्मेदारी मिल सकती है. वहीं, कारोबार करने वालों को अपनी योजनाओं का विस्तार करने के मौके मिल सकते हैं.

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लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने की दिशा में प्रगति होने की संभावना जताई जा रही है. आत्मविश्वास बढ़ने से काम करने के तरीके में भी सुधार आ सकता है. कुछ जातकों को अचानक आर्थिक लाभ की उम्मीद हो सकती है, लेकिन इसे निश्चित परिणाम नहीं समझना चाहिए. किसी की सलाह पर बिना जांच-पड़ताल के निवेश करने से बचें, अपने आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.

राहु गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं में राहु को अचानक बदलाव और महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में राशि परिवर्तन के दौरान कुछ व्यावहारिक बातों का ध्यान रखना उपयोगी हो सकता है.

आर्थिक फैसले: किसी भी निवेश या बड़े खर्च से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिम का आकलन करें.

करियर: नई जिम्मेदारी मिलने पर काम की प्राथमिकताएं तय करें , जल्दबाजी में नौकरी बदलने का फैसला न लें.

कारोबार: किसी भी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी की शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

रिश्ते: गलतफहमी से बचने के लिए बातचीत स्पष्ट रखें, बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें.

योजनाएं: जल्दी सफलता पाने के बजाय नियमित मेहनत और सही योजना पर ध्यान दें.

क्या सभी राशियों पर पड़ेगा राहु गोचर का असर?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहु के राशि परिवर्तन को सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लिए बताए गए लाभ सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित हैं. किसी व्यक्ति के लिए गोचर का प्रभाव जानने के लिए जन्मकुंडली में राहु की स्थिति, भाव, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी देखा जाता है.

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