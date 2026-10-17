Maha Ashtami 2026: महाष्टमी पर बनेगा समसप्तक योग, 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत

शारदीय नवरात्र की महाष्टमी इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से खास मानी जा रही है. ग्रहों की स्थिति के आधार पर गुरु और चंद्रमा के बीच समसप्तक योग बनने की चर्चा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का कुछ राशियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इससे करियर में आगे बढ़ने, आर्थिक स्थिति सुधारने और रुके हुए काम पूरे करने के अवसर मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि समसप्तक योग क्या होता है और किन 3 राशियों के लिए इसे शुभ माना जा रहा है.

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क्या होता है समसप्तक योग?

वैदिक ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से सातवें स्थान पर होते हैं, तो उनके बीच समसप्तक संबंध बनता है. गुरु को ज्ञान, भाग्य, शिक्षा और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन दोनों ग्रहों का समसप्तक संबंध कुछ लोगों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है.

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और व्यक्तिगत विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रह सकती है. आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर बनाने के मौके मिल सकते हैं. हालांकि, जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें.

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2. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह योग आत्मविश्वास और कामकाज में सक्रियता बढ़ाने वाला माना जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. कारोबार करने वालों को नए संपर्क बनाने या अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. परिवार में सकारात्मक माहौल बनाए रखने से रिश्तों में मधुरता आ सकती है. अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मेहनत और धैर्य बनाए रखें.

3. धनु राशि

धनु राशि का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है. ऐसे में गुरु से जुड़े ज्योतिषीय योग इस राशि के लिए विशेष महत्व रखते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. नौकरी और कारोबार में नई संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में भविष्य की योजना बनाने और बचत पर ध्यान देने के लिए भी यह समय उपयोगी हो सकता है.

महाष्टमी पर क्यों खास है यह योग?

नवरात्र की महाष्टमी पर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं धार्मिक मान्यताओं में महाष्टमी को शक्ति, पवित्रता और सुख-समृद्धि की कामना से जोड़कर देखा जाता है. इस दौरान बनने वाले ग्रह योगों को लेकर भी ज्योतिष में विशेष चर्चा होती है.

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