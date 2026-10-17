scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Maha Ashtami 2026: महाष्टमी पर बनेगा समसप्तक योग, 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत

Maha Ashtami 2026: महाष्टमी 2026 पर गुरु और चंद्रमा के बीच समसप्तक योग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है. जानें इस योग का किन 3 राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव और करियर, धन व तरक्की के मामले में क्या मिल सकते हैं नए अवसर.

Advertisement
X
महाष्टमी 2026 पर गुरु और चंद्रमा के बीच समसप्तक योग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है
महाष्टमी 2026 पर गुरु और चंद्रमा के बीच समसप्तक योग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है

शारदीय नवरात्र की महाष्टमी इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से खास मानी जा रही है.  ग्रहों की स्थिति के आधार पर गुरु और चंद्रमा के बीच समसप्तक योग बनने की चर्चा है.  ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का कुछ राशियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इससे करियर में आगे बढ़ने, आर्थिक स्थिति सुधारने और रुके हुए काम पूरे करने के अवसर मिल सकते हैं.  आइए जानते हैं कि समसप्तक योग क्या होता है और किन 3 राशियों के लिए इसे शुभ माना जा रहा है. 

क्या होता है समसप्तक योग?

वैदिक ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से सातवें स्थान पर होते हैं, तो उनके बीच समसप्तक संबंध बनता है.  गुरु को ज्ञान, भाग्य, शिक्षा और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ा है.  ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन दोनों ग्रहों का समसप्तक संबंध कुछ लोगों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

shukra gochar 2026
शुक्र की चाल हुई वक्री, आज से 29 दिन तक मुसीबत में 5 राशियां!
Trigrahi Yog 2026
आज होगी सूर्य-बुध-शुक्र की युति, 3 राशियों पर बरसेगा पैसा!
shani gochar 2026 horoscope
शनि की बदलेगी चाल, बदलेगी किस्मत! 6 राशियों को मिल सकते हैं फायदे
surya gochar 2026
कल सूर्य बदलेंगे राशि, 4 राशियां अभी से हो जाएं सावधान!
mangal gochar 2026
दिवाली के बाद चमकेगी 4 राशियों की किस्मत! मंगल देंगे तरक्की के मौके

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और व्यक्तिगत विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है.  नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है.  किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रह सकती है.  आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर बनाने के मौके मिल सकते हैं.  हालांकि, जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें. 

Advertisement

2. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह योग आत्मविश्वास और कामकाज में सक्रियता बढ़ाने वाला माना जा सकता है.  नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है.  कारोबार करने वालों को नए संपर्क बनाने या अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है.  परिवार में सकारात्मक माहौल बनाए रखने से रिश्तों में मधुरता आ सकती है.  अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मेहनत और धैर्य बनाए रखें. 

3. धनु राशि

धनु राशि का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है.  ऐसे में गुरु से जुड़े ज्योतिषीय योग इस राशि के लिए विशेष महत्व रखते हैं.  विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का अवसर मिल सकता है.  नौकरी और कारोबार में नई संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं.  आर्थिक मामलों में भविष्य की योजना बनाने और बचत पर ध्यान देने के लिए भी यह समय उपयोगी हो सकता है. 

महाष्टमी पर क्यों खास है यह योग?

नवरात्र  की महाष्टमी पर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है.  इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं  धार्मिक मान्यताओं में महाष्टमी को शक्ति, पवित्रता और सुख-समृद्धि की कामना से जोड़कर देखा जाता है.  इस दौरान बनने वाले ग्रह योगों को लेकर भी ज्योतिष में विशेष चर्चा होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    न कोई नेता, न कोई रणनीति... दिल्ली में CJP के प्रदर्शन में जुटी भीड़ कैसे दिशाहीन हो गई |
    कभी मिथिला रॉय तो कभी खालिदा बेगम... नाम बदल-बदल कर रह रही थी बांग्लादेशी महिला, ई-कॉमर्स शॉपिंग रसीदों से खुला राज |
    तिरंगा यात्रा पर पुलिस का एक्शन, अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत |
    न बायोमेट्रिक का झंझट, न छुट्टी के लिए बहाना, AI इंजीनियर ने बताया अपने ऑफिस का हाल |
    Sabudana Halwa: न होगा चिपचिपा और न गिलगिला! पहली बार साबूदाना का हलवा बना रहे लोग अपनाएं ये ट्रिक, बनेगा दानेदार और रसीला |
    सीने में दर्द, बेसुध बुजुर्ग और सिपाही की मुस्तैदी... लखनऊ की सड़क पर CPR से जिंदगी बचाने की कहानी! |
    कैंसर से जंग के बीच पोप लियो को बड़ी राहत, 4 दिन बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज |
    CRPF में 29 साल बाद 'लांस नायक' और 'नायक' रैंक की होगी वापसी, जवानों से मांगे गए सुझाव |
    बिकिनी टॉप में छाई कपूर खानदान की बेटी, Beach पर दिखाई अदाएं, पापा बोनी कपूर ने किया रिएक्ट |
    उत्तराखंड में ट्रैफिक चेकिंग से भागने के चक्कर में पति ने की बड़ी लापरवाही
    Advertisement