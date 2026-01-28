scorecardresearch
 
Laxmi Narayana Rajyog 2026: फरवरी में इन 5 राशियों की होगी मोटी कमाई! बनने वाला है लक्ष्मी नारायण राजयोग

Laxmi Narayana Rajyog 2026: फरवरी में कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने वाला है. यह लक्ष्मी नारायण राजयोग 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक प्रभावी रहने वाला है. करीब 30 दिनों तक यह राजयोग चार राशियों को धन और प्रगति का लाभ देगा.

6 फरवरी को कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा. (Photo: ITG)

Laxmi Narayana Rajyog 2026: फरवरी का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने वाला है. पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी को बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होगा. इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र भी इस राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में 6 फरवरी को ही कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा. 2 मार्च को जब बुध कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे, तब यह राजयोग समाप्त होगा. इस दौरान करीब 30 दिन तक लक्ष्मी नारायण राजयोग चार राशियों को लाभान्वित करेगा.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए कमाई के नए अवसर उत्पन्न होंगे. खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आमदनी बेहतरीन रहेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद फायदेमंद रह सकता है. आपका मुनाफा उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है. निजी जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में भी बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा.

वृश्चिक राशि
6 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आर्थिक हालात आपके पक्ष में रहेंगे. धन की आसानी से प्राप्ति होगी. नौकरीपेशा लोगों का वेतन बढ़ेगा. कारोबारियों का भी मुनाफा डबल हो सकता है. काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. मकान, दुकान या कोई नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जो आपके लंबे समय तक लाभ देंगे. फरवरी में आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होने लगेंगे.

मकर राशि
शुक्र-बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग आर्थिक दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा. आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा. कर्ज-उधार का दबाव कम हो सकता है. बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा. कुल मिलाकर यह समय मानसिक सुकून देने वाला रहेगा. जो काम लंबे समय से अधूरे पड़े थे, वे धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातक शनि की साढ़ेसाती और राहु का प्रभाव झेल रहे हैं. ऐसे में इनके लग्न भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग का बनना शुभ संकेत है. आपको अचानक धन लाभ होगा. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है. पुरखों की जायदाद का बड़ा हिस्सा आपको मिल सकता है. साथ ही, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उसके पूरा होने की प्रबल संभावना बन रही है.

