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Pitra Paksha 2026: लक्ष्मी नारायण योग से होगी पितृ पक्ष की शुरुआत, अगले 15 दिन 4 राशियों के हाथ लगेगा पैसा ही पैसा!

Pitra Paksha 2026: 27 सितंबर से शुरू हो रहे पितृ पक्ष से ठीक एक दिन पहले 26 सितंबर को तुला राशि में बुध और शुक्र मिलकर दुर्लभ 'लक्ष्मी नारायण योग' का निर्माण करेंगे. इस शुभ योग से कई राशियों को धन और करियर में भारी लाभ होगा. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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पितृ पक्ष 2026 राशिफल (Photo: ITG)
पितृ पक्ष 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष को पूर्वजों के स्मरण, श्राद्ध, तर्पण और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के समय के तौर पर देखा जाता है. लेकिन इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत के आसपास ग्रहों की स्थिति भी ज्योतिष की दृष्टि से खास बताई जा रही है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से बुध मौजूद होंगे. बुध और शुक्र की इस युति से लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है. इसके अगले दिन यानी 27 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरुआत होगी. ऐसे में ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस संयोग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए धन, करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में देखने को मिल सकता है.

क्या होता है लक्ष्मी नारायण योग?

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार से जोड़ा जाता है, जबकि शुक्र को सुख-सुविधा, भौतिक संपन्नता, कला, आकर्षण और वैभव का कारक माना जाता है. जब दोनों ग्रह एक ही राशि में साथ आते हैं तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है.

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मिथुन राशि: पुराने निवेश से मिल सकता है फायदा

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में कुछ सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. पहले किए गए निवेश या लंबे समय से अटके किसी आर्थिक मामले से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. कामकाज के क्षेत्र में भी रुके हुए प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं. मीडिया, लेखन, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपने काम में नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार की तरफ से भी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बताई जा रही है.

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तुला राशि: कारोबार में मिल सकती है गति

चूंकि लक्ष्मी नारायण योग तुला राशि में बनने जा रहा है, इसलिए यह राशि सबसे ज्यादा को विशेष रूप से चर्चा में रखा जा रहा है. व्यापार करने वाले लोगों को नए संपर्कों और काम के विस्तार से फायदा मिल सकता है. लंबे समय से किसी कागजी प्रक्रिया में अड़चन आ रही है तो उसमें भी तरक्की हासिल होगी. विदेश से जुड़े काम, यात्रा या विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वालों को भी नए अवसर मिल सकते हैं. 

धनु राशि: नौकरी और कारोबार में बनेंगे नए अवसर

धनु राशि के जातकों के लिए यह योग कमाई और करियर से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी खबर का इंतजार खत्म होने की संभावना बताई जा रही है. व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक, नए सौदे या काम के विस्तार के अवसर सामने आ सकते हैं. हालांकि सुख-सुविधाओं से जुड़ा खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आमदनी बढ़ने के साथ पैसों की सही प्लानिंग करना जरूरी रहेगा.

कुंभ राशि: कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं

कुंभ राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग को करियर और आय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है. आय के एक से अधिक स्रोत प्राप्त हो सकते हैं. निजी जीवन में भी रिश्तों को लेकर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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