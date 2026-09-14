Ketu Gochar 2026: सिंह राशि में केतु का बड़ा फेरबदल! अगले 90 दिन इन 6 राशियों के लिए साबित होंगे वरदान

Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में केतु को एक छाया, रहस्यमयी और शोध-अध्यात्म का कारक ग्रह माना जाता है. यद्यपि केतु को सामान्यतः क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जब यह शुभ स्थिति में गोचर करता है, तो जातक को अचानक धन लाभ, मानसिक स्पष्टता और बड़ी व्यावसायिक सफलता प्रदान करता है. हाल ही में केतु का सिंह राशि में प्रवेश हुआ है, और आने वाले 90 दिनों तक केतु इसी स्थिति में विराजमान रहकर कई राशियों के जीवन में सकारात्मक हलचल मचाने वाले हैं.

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सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में केतु का यह प्रभाव कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा. अचानक रुक-रुक कर बन रहे काम रफ्तार पकड़ेंगे और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी. आइए जानते हैं कि केतु के इस गोचर से किन 6 राशियों को अगले तीन महीनों तक बंपर लाभ मिलने जा रहा है:

मेष राशि: अचानक धन लाभ और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि

मेष राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है. आपके पांचवें भाव से जुड़ा प्रभाव मिलने से शोध, शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और शेयर बाजार या लॉटरी जैसे अप्रत्याशित स्रोतों से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे.

मिथुन राशि: पराक्रम में वृद्धि और करियर में बड़ी छलांग

केतु का यह गोचर आपके तीसरे भाव में होने से आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपकी रणनीतियां सटीक बैठेंगी. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो अगले 90 दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर लेकर आ रहे हैं.

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सिंह राशि: व्यक्तित्व में निखार और नेतृत्व क्षमता का विकास

चूंकि केतु आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह समय आपके आत्म-विश्लेषण और अध्यात्म की दिशा में एक नया मोड़ लाएगा. आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. हालांकि आपको सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, लेकिन करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में आपको जबरदस्त बढ़त मिलेगी.

तुला राशि: आय के नए स्रोत और इच्छाओं की पूर्ति

ग्यारहवें (लाभ) भाव में केतु की उपस्थिति को ज्योतिष में बेहद शुभ माना गया है. तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा. आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी और बड़े भाइयों या वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से आपके बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. इच्छाओं की पूर्ति का यह स्वर्णिम काल साबित होगा.

धनु राशि: भाग्योदय और आध्यात्मिक यात्राओं का योग

धनु राशि के नौवें (भाग्य) भाव में केतु का गोचर आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक साबित होंगी. जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होंगी.

कुंभ राशि: व्यापार में विस्तार और पार्टनरशिप से फायदा

सातवें भाव पर केतु का प्रभाव आपके व्यापारिक रिश्तों में एक नई दिशा देगा. पुराने मतभेद सुलझेंगे और बिजनेस में नए सौदे तय होंगे. जो लोग आयात-निर्यात या विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम करते हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने से पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा.

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