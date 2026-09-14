जम्मू-कश्मीर के रियासी में दर्दनाक हादसा, मिनी बस पलटने से 2 की मौत, 5 घायल

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. रेसी-बक्कल रोड पर एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस भीषण दुर्घटना में मौके पर ही दो लोगों की जान चली गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

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यह पूरी घटना रियासी के बक्कल रोड पर उस वक्त हुई जब मेटाडोर (मिनी बस) बक्कल से रियासी की तरफ आ रही थी. गाड़ी जैसे ही बट्टल गल्ला टनल के पास पहुंची, अचानक ड्राइवर का नियंत्रण छूट गया और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा इतना भयानक था कि दो यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पांच अन्य घायल हो गए.

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे. घायलों को जिला रियासी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने वहां उनका प्राथमिक उपचार किया. इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर थी. इसके बाद दोनों को आगे के इलाज के लिए जम्मू रेफर कर दिया गया.

हादसे में जान गंवाने वाले लोग

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों की पहचान कर ली गई है. इनमें पहले मृतक 48 वर्षीय परसराम हैं, जो ठाकुर दास के बेटे थे और पोंस्ली के रहने वाले थे. दूसरे मृतक मदन लाल हैं, जो बलराम के बेटे थे और सुरजंधर तहसील के नर्मेगा गांव के रहने वाले थे. अचानक हुई इस घटना से दोनों परिवारों में मातम पसर गया है.

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हादसे में जख्मी हुए लोगों में पोंस्ली सलाल के रहने वाले करीब 56 वर्षीय सबजराम और सर मेगा निवासी 48 वर्षीय गोरी शंकर शामिल हैं।.इन दोनों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते डॉक्टरों ने इन्हें बेहतर इलाज के लिए जम्मू के अस्पताल में भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि हादसा किस वजह से हुआ.

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